Concanaco pide precios accesibles a negocios para transmisión de mundial

Frente al boom mundialista y los riesgos de ser multados por su transmisión, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) exhortó a los titulares de derechos de transmisión y proveedores autorizados para diseñar esquemas comerciales, licencias y precios accesibles para micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente negocios familiares.

Esto luego de que se anunció que los comercios que transmitan un evento del Mundial sin contar con una licencia de transmisión que hayan pagado previamente, se harán acreedores a multas y sanciones económicas. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur aclaró que “la accesibilidad no debe significar informalidad”.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con la facultad de imponer sanciones a establecimientos comerciales por retransmisión no autorizada de emisiones deportivas durante la Copa Mundial FIFA 2026, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

El artículo 231, fracción VI de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) señala que: "Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida" (siempre que se realice con fines de lucro directo o indirecto).

Ante la euforia de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Confederación consideró indispensable que la emoción pueda vivirse en más espacios formales, seguros y legales. Por ello, hizo un llamado respetuoso a los proveedores a implementar paquetes acordes a los pequeños negocios.

“Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial en espacios ordenados, formales y seguros”, dijo De la Torre.

Concanaco Servytur recordó que los negocios que deseen transmitir partidos deben contar con señal lícita y autorizada para uso comercial; no basta con televisión abierta, cable residencial o cuentas personales de streaming.

También recomendó evitar señales “pirata”, links ilegales, decodificadores irregulares, cobros de acceso sin revisión previa y eventos masivos sin validar permisos o condiciones aplicables.

“El éxito del Mundial no sólo se medirá por los partidos, sino por la experiencia que México ofrezca a cada visitante: hospitalidad, cultura, comercio, servicios, turismo y gastronomía”, señaló.

La Confederación convocó a sus Cámaras confederadas, empresas y a los negocios familiares del país a actuar desde ahora: registrar sus promociones, diseñar experiencias, fortalecer la atención al cliente, cumplir con la legalidad y aprovechar este momento histórico para demostrar que México está listo para recibir al mundo con calidad, formalidad y orgullo nacional.

Este evento representa una oportunidad histórica para detonar turismo, consumo local, empleo, servicios, comercio, gastronomía, cadenas productivas y promoción regional, comentó el dirigente.“El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá; en nuestro país, los encuentros se realizarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, refirió De la Torre.