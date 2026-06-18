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Canadá golea 6-0 a Catar y roza los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin y Assim Madibo, en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

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Canadá 6 - 0 CatarGráfico: El Economista

AFP

Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Goles de Cyle Larin en el minuto 16, triplete de Jonathan David (29', 45+3', 90+2'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, decidieron el partido, que deja a los coanfitriones al frente del Grupo B junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificada a la próxima ronda.

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Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

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