Ebrard y Greer anuncian avances en la revisión del T-MEC

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron este jueves avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el marco de las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y la seguridad económica.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informaron que llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del T-MEC del 15 al 17 de junio de 2026, en Washington, D.C.

Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron este jueves para discutir la revisión conjunta y las relaciones comerciales bilaterales.

“Durante esta ronda, los equipos de México y Estados Unidos avanzaron en las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y seguridad económica, e iniciaron las discusiones conceptuales sobre agricultura, trabajo y medio ambiente”, dijeron en el comunicado.

Asimismo, abordaron el comercio de acero, aluminio y automóviles. “Las negociaciones se centraron en garantizar que el Acuerdo beneficie a las economías de México y Estados Unidos, y que los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes”, agregaron.

En particular, México y Estados Unidos acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del T-MEC, con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria. La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad de México.