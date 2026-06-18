Canacintra Puebla busca vincular a 200 proveedores con proyecto de Olinia

Puebla, Pue. Los sectores de autopartes y plásticos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Puebla, buscarán acercamientos con fabricantes del automóvil eléctrico mexicano Olinia, ya que 200 empresas están interesadas en proveer para su producción.

Carlos Sosa Spínola, presidente del organismo industrial, dijo que iniciaron las gestiones para tener reuniones con los fabricantes, a fin de conocer las necesidades de componentes, ya que la proveeduría poblana es de calidad y certificada al tener clientes no solo Volkswagen y Audi que tienen sus plantas en el estado, sino con otras armadoras instaladas en el país.

Indicó que las empresas vinculadas a la industria automotriz siempre tendrán interés en cualquier proyecto del sector que se desarrolle en México, lo cual vienen haciendo desde hace décadas.

Aseveró que hay la capacidad productiva y mano de obra en Puebla para enfrentar cualquier desafío en manufactura automotriz y que ha llevado a la proveeduría local a tener un crecimiento de clientes en el país.

No obstante, dijo que es muy temprano para hablar de contratos en puerta por el modelo Olinia, pues primero deben ver si en las pláticas que haya de los empresarios de autopartes y plásticos poblanos con los fabricantes, se dan condiciones económicas que convengan a ambos.

Hay capacidad de producción

El dirigente de la Canacintra local destacó que en la entidad se producen los principales componentes requeridos para el ensamblaje de un auto eléctrico.

Sin embargo, dijo que las piezas faltantes podrían importarse de Sudamérica, en caso de que en México no haya, lo cual es muy difícil que sucede, porque las industrias de autopartes y de plásticos en los estados van a la vanguardia y están aprovechando las oportunidades para incursionar en nuevos componentes.

Sostuvo que las empresas vinculadas en Puebla no enfrentan problemas de adaptabilidad a los proyectos automotrices, pues se han venido capacitando sobre todo ahora en la electromovilidad, tema de mucho auge.

Contó que al menos 40 proveedores poblanos asisten regularmente a congresos especializados sobre autos eléctricos. Lo anterior, para estar alineados a los estándares que demandará la nueva marca mexicana, si llegaran a tener contratos.

Reiteró que están en el proceso de acercamientos para ver las posibilidades de ser proveedores de Olinia y si conviene económicamente.