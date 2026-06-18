La inflación en Japón se mantuvo sin cambios en mayo

La inflación de Japón se mantuvo sin cambios en mayo, según datos oficiales publicados este viernes, días después de que el banco central subiera las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años a raíz de la guerra en Oriente Medio.

El aumento interanual de los precios al consumidor "subyacentes", es decir aquellos que excluyen los volátiles alimentos frescos, fue de 1.4%, en línea con las expectativas del mercado.

Sin contar con la energía así como los alimentos frescos, la cifra fue de 1,8%, por debajo del 1,9% registrado en abril y también en consonancia con las estimaciones de los economistas.

El Banco de Japón elevó el martes su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta el 1.0%, el nivel más alto desde 1995 y su primer aumento desde diciembre.

El Banco Central Europeo e Indonesia ya habían seguido el mismo camino este mes después de que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán impulsara al alza los precios del petróleo y otros productos en todo el mundo.

La Reserva Federal estadounidense, por su parte, mantuvo las tasas sin cambios el miércoles.

Washington y Teherán firmaron esta semana un acuerdo para poner fin a su conflicto de tres meses y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía navegable vital para el tránsito mundial del petróleo y el gas.

Sin embargo, se espera que la reanudación total del tráfico a través de ese paso, hasta alcanzar los niveles previos al conflicto, lleve un tiempo considerable.