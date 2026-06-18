SCJN declara imprescriptibles los delitos del caso de la guardería ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves imprescriptibles los delitos relacionados con la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC hace 17 años.

La tragedia ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Las puertas de emergencia estaban bloqueadas cuando comenzó el fuego por el sobrecalentamiento del sistema de aire acondicionado de una oficina contigua.

Dos personas están en prisión y otras dos fueron absueltas.

El plantel era administrado por particulares pero pertenecía al seguro social mexicano.

Este fallo da respuesta a un amparo solicitado por uno de los acusados por delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión en contra de los menores, que según las leyes de Sonora tiene una pena de entre ocho y 20 años.

El recurso solicitaba la prescripción de los delitos en su contra. Argumentó que, conforme al código penal mexicano, una causa prescribe cuando transcurre un plazo equivalente a la mitad de la pena de cárcel prevista para esa infracción.

Pero la corte resolvió que la acción penal "es imprescriptible, al tratarse de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños", según un comunicado publicado en redes sociales.

"El paso del tiempo no puede impedir la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia ni la reparación integral de las víctimas", añadió el pleno colegiado. "La acción penal no se extingue por el transcurso del tiempo".

Aclaró, sin embargo, que esta decisión no determina la culpabilidad del acusado.

Una de los capturadas por el caso es Sandra Téllez, que cumple 28 años de cárcel. Fue condenada en 2016 pero huyó a Estados Unidos, después de recibir una reducción de condena y beneficio de prisión domiciliaria.

Fue detenida de nuevo el año pasado.

Otro de los responsables del jardín infantil fue igualmente condenado por homicidio culposo.