CDMX lidera la pasión mundialista: concentra la cuarta parte de los asistentes a los FIFA Fan Fest

⁠Los "Fan-Fest" han reunido casi dos millones de ⁠hinchas en la primera tanda de partidos de la fase de grupos ⁠del Mundial 2026, con la ⁠Ciudad de México congregando más de una cuarta parte del total, dijo el jueves la FIFA.

La FIFA informó que unos 527,000 hinchas se han congregado en la capital mexicana, y otras 460,000 en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. El resto se reparte en 10 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

El Zócalo, en la capital mexicana, marcó el ritmo desde el día del partido inaugural del torneo, cuando México superó 2-0 a Sudáfrica, de acuerdo a la FIFA, que destacó que ⁠Atlanta, Dallas, Houston, Kansas ⁠City, Miami y ⁠Vancouver también tuvieron una gran afluencia de público ⁠durante el resto del programa de partidos.

"El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora", dijo ⁠el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.