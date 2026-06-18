Monterrey se convertirá en epicentro histórico para la FIFA este sábado 20 de junio (a las 22:00 horas locales), cuando se celebre allí el partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

Las selecciones de Japón y Túnez protagonizarán dicho juego ante una capacidad máxima de 51,243 aficionados en la casa de Rayados. Se prevé afluencia completa por el simbólico momento y por la presencia de algunas personalidades.

Entre las que ya están confirmadas destaca el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la princesa de Japón, Hisako de Takamado; y el exfutbolista croata Davor Suker. Se espera que arriben otros exjugadores de jerarquía internacional.

“Afortunadamente, tenemos un estadio de primer mundo, el de Rayados, y tenemos todo listo para recibir el juego número 1,000, al que (Gianni) Infantino ya dijo que le va a meter toda la galleta. Nosotros lo haremos también con el Fan Fest”, mencionó a inicios de abril el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Fue en diciembre de 2025, después del sorteo de grupos, cuando la FIFA anunció el calendario completo del Mundial 2026 con sedes y rivales exactos.

Desde entonces, Monterrey tomó peso como sede del milésimo partido en la historia de la competencia, que arrancó el 13 de julio de 1930 también con México como protagonista, enfrentando a Francia en el Estadio Pocitos de Uruguay.

En 96 años de legado, México tiene un simbolismo importante para la Copa del Mundo. Si bien nunca ha sido campeón (sólo en categorías menores), es el único país que ha albergado el evento en tres ediciones: 1970, 1986 y 2026.

También cuenta con una de las principales catedrales de este deporte desde la óptica internacional, como es el Estadio Azteca, denominado Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026.

En el caso particular de Monterrey, registraba ocho partidos de Copa del Mundo antes de este verano. Todos ocurrieron en 1986: cinco en el Estadio Universitario de Tigres y tres en el extinto Estadio Tecnológico de Rayados. Jugaron selecciones como Alemania, Inglaterra, Portugal y México.

En 2026, Nuevo León albergará cuatro partidos y todos serán en el nuevo estadio de Rayados, que fue inaugurado en 2015.

El primero ocurrió el 14 de junio, con Suecia goleando 5-1 a Túnez frente a 50,987 espectadores. El de este sábado será el segundo, mientras que el tercero será el 24 del mismo mes entre Sudáfrica y Corea del Sur. El último será el 29 con rivales por definir en dieciseisavos de final.

Según datos oficiales de la FIFA, Monterrey tuvo la segunda mayor asistencia acumulada de los Fan Fests del Mundial 2026 tras la primera jornada con 244,710, únicamente detrás de los 527,100 en la Ciudad de México.

Panorama deportivo

Más allá del simbolismo que tendrá el partido 1,000, Japón y Túnez escribirán su propia narrativa deportiva al buscar su primer triunfo en este Mundial.

Japón dejó sensaciones positivas al empatar 1-1 ante Países Bajos en la primera jornada, mientras que con Túnez ocurrió todo lo contrario tras perder 1-5 ante Suecia. Ese resultado, incluso, derivó en la destitución del entrenador, Sabri Lamouchi.

Estas cuatro selecciones compiten en el Grupo F. Suecia y Países Bajos también se enfrentarán el 20 de junio, pero por la mañana, en el Estadio Houston.

Túnez intentará revertir su imagen en el Mundial con la llegada del nuevo director técnico, Hervé Renard, quien dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022 y a Marruecos en Rusia 2018. No es un improvisado, pero tendrá apenas cuatro días en el cargo al momento de debutar con los tunecinos.

Los japoneses, por el contrario, dominan claramente un esquema de juego con Hajime Moriyasu, quien es su entrenador desde 2018.

En conclusión, aunque México sólo albergará 12.5% de todos los partidos del Mundial 2026, tendrá un epicentro histórico para la FIFA en Monterrey con el milésimo juego de todos los tiempos.