CFE delinea proyectos para fortalecer el suministro eléctrico en Querétaro

Querétaro, Qro. Ante el crecimiento que ha tenido la demanda de energía eléctrica en Querétaro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima ejercer inversiones que impacten en el estado por casi 9,000 millones de pesos durante el sexenio, explicó el encargado del departamento de Pronóstico de Demanda y Consumo de la CFE, Salvador Bautista Vera.

Se trata de proyectos para garantizar la energía eléctrica en el corto y en el mediano plazo. Se contempla fortalecer la capacidad de transformación, de compensación capacitiva y la expansión de la red de transmisión, precisó en el marco del Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) y el Clúster Energético de Querétaro.

El objetivo es que este año concluya todo el proceso de licitación, que implica la gestión de recursos, priorizar proyectos y asignarles cartera. En Querétaro se realizarán alrededor de seis grandes proyectos.

“Dentro de estos proyectos hay un sin número de obras, hay cerca de 150 obras específicas en cada proyecto que incluyen transformadores, líneas de transmisión, compensación capacitiva, seguridad, red eléctrica inteligente, son bastantes proyectos, por eso la inversión tan grande de 9,000 millones de pesos”, compartió.

La red nacional de transmisión, explicó, es una red asociada a puntos de generación y puntos de consumo, por lo que hay proyectos en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, que se complementan para incrementar la capacidad de transformación de los centros de generación.

En mayo la CFE informó sobre diversos proyectos a realizarse en el estado y que representan el fortalecimiento estructural del sistema eléctrico regional con 1,425 MVA de capacidad de transformación adicional, 1,883.1 MVAr de compensación y 344.7 kilómetros de nuevas líneas de transmisión. Entre las inversiones concluidas, en ejecución y programadas suman 8,833.69 millones de pesos.

Sinergia con la industria

De forma adicional, la Subestación de Maniobras de Energía El Blanco -que desarrolla la empresa CloudHQ-, destacó Salvador Bautista, es ejemplo del modelo que permite la participación de la industria en el sector.

“El proyecto de El Blanco fue asociado a esa planeación de identificar una demanda en Querétaro atípica. Empezamos a ver, con las gestiones de los gobiernos, una atracción de inversión tal que, en la planeación del corto, mediano plazo, la demanda se iba a duplica prácticamente en cinco años”, expuso

Tras identificar una demanda atípica, la CFE, la Agencia de Energía del estado y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) visualizaron como alternativa la subestación de El Blanco.

“Ya tenemos una planeación coordinada con el sector para atender esas necesidades de la industria, esas necesidades de la población, porque no solo es la industria data, también es el crecimiento natural de la demanda que se va a dar debido a que llega esa industria, llega ese empleo, llega ese crecimiento poblacional”, apuntó.

El titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, añadió que la subestación de El Blanco la desarrolla la iniciativa privada, pero será entregada a la CFE; se pronostica que sea inaugurada este año. Afirmó que, además de satisfacer la demanda de centros de datos, también atenderá las necesidades poblacionales.

En Querétaro, declaró, ninguna empresa ha dejado de invertir por falta de energía; al contrario, dijo, se han desarrollado alternativas.

En el marco del foro, el presidente del Clúster Energético, Patrice Rimond, ahondó que la expansión acelerada de la economía digital exige fortalecer la infraestructura energética y asegurar la capacidad para acompañar ese desarrollo, de forma sostenible.