México integra Clúster Nacional de Cómputo e Inteligencia Artificial en busca de soberanía tecnológica

En un esfuerzo para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) firmaron una Carta de Inserción para la creación del Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial.

Esta alianza, suscrita con las principales universidades y centros de investigación públicos de México, busca articular la infraestructura actual, el talento y el conocimiento especializado para consolidar un ecosistema nacional de innovación basado en el uso estratégico de tecnologías de punta.

Una alianza estratégica por la soberanía científica

Durante la ceremonia de firma, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que la integración de estas instituciones potenciará la infraestructura científica nacional y acompañará proyectos de gran envergadura, entre los que destaca la supercomputadora mexicana Coatlicue.

“Es el inicio de un avance histórico y, junto con Coatlicue, el clúster propiciará una ruptura con la tecnología actual”, enfatizó Ruiz Gutiérrez, quien además recordó que la ciencia es una actividad colaborativa y universal, por lo que México buscará fortalecerse internamente sin renunciar a la cooperación internacional.

Por su parte, el coordinador Nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, en representación del titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, celebró la suma de voluntades: “Es la ciencia del país que avanza hacia el mismo camino y nos enorgullece formar parte de este esfuerzo”.

Instituciones que integran el Clúster Nacional

La red de colaboración quedó conformada por las dependencias federales impulsoras y un destacado grupo de instituciones de educación superior y centros de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad de Sonora (Unison), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).

Democratización de la ciencia y bienestar social

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, celebró que este instrumento proponga ampliar los recursos de cómputo con base en el mérito científico y su impacto esperado, lo que ayudará a democratizar las oportunidades de investigación y reducir asimetrías.

Lomelí apuntó que la Inteligencia Artificial (IA) y el supercómputo deben orientarse directamente al bienestar social y a la resolución de problemas globales urgentes, como la salud pública, los efectos del cambio climático, la seguridad alimentaria y las labores de cuidado.

En este sentido, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, coincidió en que la tecnología alcanza su verdadero sentido cuando se orienta a la equidad y la justicia social, destacando la relevancia de interconectar las capacidades que el país ya posee.

La titular de Secihti y el rector de la UNAM encabezaron la ceremonia. Foto EEEspecial

Infraestructura y talento humano en una ruta común

Durante el evento, diversos directivos expresaron el impacto positivo que tendrá el proyecto. Héctor Benítez Pérez (UNAM) reconoció el respaldo del Gobierno de México al considerar estas herramientas como una prioridad estratégica, mientras que Luis Antonio Salazar Olivo (Ipicyt) subrayó que el supercómputo es clave para el análisis masivo de datos aplicados a problemáticas nacionales.

Asimismo, la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, manifestó su satisfacción por integrar el talento y la infraestructura de las universidades estatales a una estrategia común. Finalmente, la subsecretaria de la Secihti, Celina Peña Guzmán, puntualizó que la iniciativa funciona como la construcción de un puente que conecta el talento y la capacidad técnica que ya tiene México.

La ceremonia contó además con la participación de los titulares del Cinvestav, Unison, UdeG, Cimat y CICESE, así como de los coordinadores de los nodos que darán vida a este Clúster Nacional.