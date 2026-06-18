Balacera en Times Square, NY, causa pánico; policía no reporta heridos

Varios disparos se escucharon el jueves en la tarde en el famoso Times Square de Nueva York, sin que se reportaran heridos ni detenidos, indicó la policía.

"Agentes respondieron luego del reporte de disparos" en el barrio, donde fanáticos del fútbol se reúnen desde el inicio de la Copa del Mundo, dijo un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la AFP.

"La investigación continúa", agregó.

Un video en redes sociales muestra a las personas en la plaza escapar en pánico cuando se escuchan los disparos.