Familiares de desaparecidos cuelgan carteles cerca del Estadio Guadalajara previo al México-Corea del Sur 

"Welcome to Jalisco The land of enforced disappearances": En inglés, para asegurarse que el mensaje lo entienda todo mundo, familiares de desaparecidos en México colocaron el jueves carteles en las rutas que conducen al Estadio Guadalajara, una de las sedes mundialistas.

Las pancartas, cuyo mensaje en español significa "Bienvenidos a Jalisco, tierra de las desapariciones forzadas", fueron colocadas de forma coordinada tres horas antes del arranque del partido entre México y Corea del Sur.

Los activistas colgaron varios en puentes de la autopista periférica de Guadalajara, a poco más de un kilómetro del estadio, y otros al lado del "fan fest" de la FIFA, en el centro histórico de la ciudad capital de Jalisco.

Los letreros, de unos tres metros de largo, destacaban igualmente en inglés que el estado es "número uno en fosas clandestinas".

Jaime Aguilar, miembro del colectivo Guerreros Buscadores, responsable de la acción, dijo que se trata de una protesta pacífica para "visibilizar lo que está pasando aquí en Jalisco y en México".

Familiares también gritaron consignas y repartieron volantes, aunque lamentaron que la mayoría de personas mostrara indiferencia. "Si fuera tu hijo ¿tú qué harías?", gritaban las madres.

"En Jalisco, quienes más desaparecen personas son las policías municipales, hay muchas compañeras que sus hijos fueron desaparecidos por policías municipales", denunció Aguilar, de 63 años.

Guadalajara, que alberga cuatro partidos del Mundial 2026, acumula más de 15,000 desaparecidos y es el estado con la mayor incidencia de este crimen.

El municipio de Zapopan, donde está el estadio, es sitio frecuente de hallazgos de fosas clandestinas que en ocasiones contienen decenas de cadáveres.

Los principales perpetradores, según las autoridades, son grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

Los familiares denuncian también complicidad de los criminales con las autoridades locales.