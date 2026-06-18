Empate deja sabor de eliminación a República Checa y a Sudáfrica en el Mundial 2026

República Checa (Chequia) y Sudáfrica firmaron un empate con sabor a derrota en la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

Los europeos tomaron la ventaja desde muy temprano (6’) mediante el gol de Michal Sadilek, mediocampista de 27 años del Slavia Praga. Tuvieron algunas oportunidades más durante casi todo el juego, aunque por momentos parecían conformarse sólo con la posesión.

La historia cambió en los últimos 10 minutos, cuando Pavel Sulc bloqueó un disparo de Thapelo Maseko con el brazo izquierdo y la árbitra, la estadounidense Tori Penso, no dudó en marcar penal a favor de Sudáfrica sin necesidad de revisión en el VAR.

Teboho Mokoena lo capitalizó al 83’ y fue a partir de ahí cuando Sudáfrica tuvo el control del partido por primera vez. No obstante, ya no le alcanzó para remontar.

El rostro de los checos fue de clara decepción, contrario a los sudafricanos, quienes sonreían y brincaban por haber rescatado su primer punto en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, en el balance general, el empate no sirvió de mucho para ambas selecciones. República Checa venía de perder 1-2 ante Corea del Sur y Sudáfrica por 0-2 ante México. Se mantienen en el fondo del Grupo A pese a tener un punto.

Esto los obliga a ganar en la tercera jornada para aspirar a alguna posibilidad de avanzar a la ronda de eliminación directa (dieciseisavos de final).

El escenario que luce más complicado es para Chequia, ya que tendrá que enfrentar a la Selección Mexicana ante más de 80,000 espectadores de camiseta verde en el Estadio Ciudad de México, además, rebasando 2,200 metros de altura.

“Sabemos que México es uno de los rivales más fuertes en nuestro grupo. La localía será difícil para nosotros, pero creemos en un gran resultado y en terminar bien en el grupo”, comentó Michal Sadilek en conferencia posterior al empate contra Sudáfrica.

“Ya sea que haya 80,000 mexicanos allá o aquí, será una tarea muy difícil. Pero veremos qué pasa, porque vemos que realmente podemos jugar si así lo queremos”, complementó el capitán checo, Ladislav Krejci.

Sudáfrica, por su parte, enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Monterrey. Tiene la misma misión que Chequia ante México: ganar sí o sí.

Pero el ánimo es diferente al de los checos después del empate: “Estoy muy orgulloso de mi equipo. Esto es Bafana Bafana: nos encanta el buen futbol, somos agresivos y creamos ocasiones”, expresó el director técnico, Hugo Broos.

“Cometimos errores, pero estoy muy orgulloso del rendimiento de hoy. Chequia es potente y muy alta. Jugamos muy bien. Es una lástima que el marcador sólo haya sido 1-1, pero tenemos que ganar contra Corea del Sur, que también será muy difícil. Si jugamos con la misma mentalidad, será posible”.

El cierre del Grupo A será en el mismo día y horario, el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas del tiempo del centro de México.

Curiosamente, ninguna de estas selecciones ha superado la fase de grupos en la historia de las Copas del Mundo.

Sudáfrica fue eliminada en primera ronda en 1998, 2002 y 2010. En esa última edición, incluso, se convirtió en el primer anfitrión que no superó la fase de grupos.

El único antecedente de Chequia fue en 2006, hablando exclusivamente de su faceta como nación independiente. Esa vez fue superada por Italia, Ghana y Estados Unidos en su grupo, pese a contar con estrellas como Pavel Nedved y Petr Cech.

Como Checoslovaquia su historia es distinta, ya que llegó a ser subcampeón del mundo en Italia 1934 y Chile 1962.