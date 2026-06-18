Franquicias en Puebla piden mayor apertura de créditos; 30% de negocios con problemas económicos

Puebla, Pue. La Red Mexicana de Franquicias en Puebla llamó a los tres niveles de gobierno para que haya una mayor apertura de créditos, ya que es la única forma de capitalizarse, pues al menos un 30% de negocios del sector enfrentan problemas económicos.

El vicepresidente del organismo, Francisco Lobato Galindo, explicó que financiamientos de montos bajos, por ejemplo, de 40,000 pesos, son insuficientes en la actualidad para enfrentar necesidades operativas, tanto para contratar personal y surtirse de mercancías.

Consideró importante que las autoridades hagan un mejor diagnóstico de los préstamos que se ofrecen, los cuales están bien a tasas de intereses bajos, pero no corresponden a la "realidad actual en la economía".

Dijo que tal vez para un emprendedor sea mucho dinero, pero en las franquicias, las necesidades son mayores para operar y ser competitivos en el mercado.

Comentó que el 30% de las 1,500 franquicias que representa no se encuentran en números rojos o al borde de la quiebra, pero sí necesitan capitalizarse para aspirar a incrementar sus ventas con mejores estrategias.

Banca privada, sin convenir

Mencionó que los dueños de franquicias no recurren a la banca privada, porque ponen muchos requisitos para darles financiamientos y con intereses altos.

No obstante, dijo que en los créditos públicos puede darse cierta discrecionalidad en la elección de los negocios para beneficiarlos, lo cual no está bien, porque se presta a intereses políticos.

Lobato Galindo consideró que préstamos públicos acordes a las necesidades actuales deben ser arriba de los 80,000, por lo que llamó a las autoridades que replanteen la distribución de recursos públicos.

Resaltó que está de acuerdo en que los préstamos se entreguen con base a la presentación de proyectos, y que estos justifiquen los apoyos, a partir de una revisión minuciosa.

Indicó que quedaron atrás los tiempos de cuando los financiamientos del Estado estaban dirigidos a grupos afines, sin importar que había otros con más necesidades.