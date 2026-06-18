El pato Merlín: De las calles de México a embajador de la FIFA en el Mundial 2026

Merlín recibe a los periodistas entrada la tarde, toda la mañana estuvo ocupado en la mayor televisora de México. Su agenda no para y se extiende hasta la noche para apoyar este jueves en el 'Fan Fest' a la selección que tiene partido.

Merlín es un pato de dos años que acaparó la atención del país cuando apareció en la calle con la camiseta de la selección junto a su dueña, una vendedora ambulante.

Hoy es una sensación entre los hinchas, la FIFA ha decidido nombrarlo "embajador" en el país y el Tri lo representó en una ilustración volando sobre el Estadio de Guadalajara, donde este jueves enfrenta a Corea del Sur en su segundo partido en el Grupo A del Mundial 2026.

Viste el dorsal 12, con el que se identifica a la afición.

Panaderías venden bollos en algo que busca asimilar la forma del ave con su camiseta; y en la televisión le hacen entrevistas sobre el Mundial con una única respuesta continuada: "cua, cua, cua".

"En ningún momento pensábamos que se iba a hacer tan viral", dijo a la AFP Karla Ivette Gómez, comerciante de 48 años, frente al espectacular palacio de Bellas Artes en la capital, donde decenas de periodistas persiguen a Merlín con micrófonos y cámaras.

"Íbamos caminando a (el concurrido paseo de) Reforma y de repente una chica tomó video y fue cuando nos hicimos virales", explica.

En el video, Gómez empuja un carrito con bebidas acompañada de su hijo y de Merlín intentando no quedarse atrás.

Las alas no llegan a salir por las mangas de la camiseta.

La fiebre mundialista va desde Merlín hasta la figura del Niño Jesús en la Catedral de la Ciudad de México, que también viste la camiseta de la selección.

"Parte de la familia"

Merlín llega a Bellas Artes y un hombre grita: "¡Es el pato!". Una decena de personas corre a rodearlo para sacarle fotos y videos e intentar acariciarlo. El pato en general se mantiene tranquilo y emite algunos graznidos aunque sin decir gran cosa.

Es el tercer pato de la familia Gómez. Una clienta se los regala después de la muerte del anterior. El nombre viene del legendario mago de la mitología artúrica.

"Es parte de la familia", dice Cristian Gómez, de 14 años, que es quien lo cuida.

"Significa toda nuestra vida", coincide la madre, que lleva un bolso con agua y cambios de ropa. Le quitan la playera cada cierto tiempo para que descanse y estire las alas.

Come frutas, verduras, grillos, pescado y... "de vez en cuando un taco de carnitas", confiesa Karla. En el último chequeo, el veterinario determinó que "está subido de peso, está gordo".

La próxima parada es el 'Fan Fest', donde miles de personas se reúnen bajo la lluvia para ver el partido y a Merlín.

"Lo van a nombrar embajador de la FIFA de México", adelanta Gómez. "Estamos muy orgullosos por tal mención".

Hay una fascinación mundialista con animales predicadores de resultados desde el famoso pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Zoológico de Guadalajara ya hizo ejercicios similares con elefantas, gorilas y una puma.

Paul predijo por ejemplo un triunfo de México frente a Corea del Sur en Sudáfrica 2010. Merlín vaticina lo mismo, sin atreverse a dar un resultado.