A lo largo del país hay más de 12,500 clubes o gimnasios, que concentran una comunidad de 5 millones de usuarios, activo que provee de ingresos a esta industria que hoy pierde en dinero y capital humano más de 400 millones de pesos al mes.

“La realidad es trágica, desde que cerramos las unidades nadie paga, nadie va y el retorno de la gente será difícil”, indicó el empresario Nelson Vargas dueño de los centros de natación con su nombre.

La industria de los gimnasios y clubes en México es la cuarta en crecimiento a nivel mundial y reporta un valor aproximado de 1,800 millones de dólares. A partir del cierre, forzado por la pandemia de Covid-19 que azota la economía mundial, los clubes también hacen frente a la crisis con financiamiento propio y en algunos casos con créditos bancarios.

En el mundo, esta industria ha buscado la manera de no caer en quiebra. En España por ejemplo, se han pedido cuotas adelantadas a los suscriptores, además de solicitar al gobierno la condonación de pago de alquileres. Mientras que en Estados Unidos las cadenas Town Sports y 24 Hour Fitness padecen deudas vencidas e incluso autoridades locales han permitido la reapertura de estos negocios con operaciones “básicas y mínimas”.

En entrevista con El Economista, Oriol Cortés, director de Marketing de Smart Fit mostró un panorama de las medidas adoptadas por la industria en México.

—¿En Smart Fit es viable la opción de solicitar cuotas adelantadas a sus clientes?

“No estamos cerrados a ello, ahora mismo no tenemos estas estrategias aprobadas, lo que queremos es revisar la forma de si realizamos ese plan, que no sea beneficioso sólo para Smart Fit, también para el cliente; somos conscientes que los clientes lo están pasando igual de mal que nosotros y si implementamos un plan sería uno que amortigüe sus mensualidades, tanto ahora como en el futuro”.

Para ayudar al público en confinamiento desarrollaron un portal gratuito de entrenamientos en casa “y estamos investigando qué producto podemos ofrecer online que podamos cobrar. Estamos analizando cuáles son las mejores referencias, qué están haciendo nuestros competidores, qué están haciendo en otros mercados, pero estamos ofreciendo un contenido de calidad que se pueda desarrollar desde casa sin costo”.

—¿Qué países están tomando como referencia para enfrentar la crisis económica?

“Nos estamos fijando mucho en el mercado asiático, no porque lo estén haciendo mejor o menos mal que otros países, sino porque ya están en un momento más avanzado y estamos aprendiendo cómo lo están tratando, si nos fijamos en Europa o Estados Unidos están en una fase más avanzada de la pandemia, pero siguen en la pandemia, por lo tanto son difíciles de vislumbrar”.

Soporte a empleados con recursos disponibles

Tan sólo la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes A.C. (Amegyc) genera más de 10,000 empleos en más de 800 unidades. En esta industria los entrenadores suelen cobrar un sueldo fijo y uno variable que depende de las clases dadas, este último se ha visto severamente afectado.

Sports World indicó a este diario que en una primera fase se iba a respetar el promedio histórico variable. Hoy, las cadenas se encuentran analizando el ajuste a los sueldos con base en sus recursos disponibles y en la duración del confinamiento.

Por su parte, el responsable de los centros de natación Nelson Vargas señaló: “A la gente le preocupa más la pérdida de empleo, tenemos que asegurarles ese empleo cuando regresen las actividades normales”.

Un instructor en condición de anonimato indicó que la empresa les comunica de los ajustes de la misma manera en que el sector salud da a conocer información y si bien tienen el trabajo asegurado con sueldo íntegro, se encuentran a la incertidumbre de lo que pueda ocurrir los próximos meses.

“Estoy economizando, como estoy en casa no estoy comprando comida en la calle, no he gastado en transporte, he incrementado el gasto de alimentos para preparar en casa, estoy en incertidumbre, ahorita nos han comentado que tenemos seguro hasta abril, principios de mayo, pero después no sabemos”.

Responsabilidad del sector de gimnasios

Uno de los sectores más vulnerables ante el Covid-19 son quienes padecen enfermedades derivadas de la obesidad. Al respecto, los responsables de los principales gimnasios y clubes que operan en México anunciaron la conformación de Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes A.C. (Amegyc) con el objetivo de promover la salud y la práctica del ejercicio.

Nelson Vargas, vocero de la asociación precisó que su petición a las autoridades del deporte es que dentro de la legislación y regulación de temas sobre salud y deporte sea tomado en cuenta el sector privado con el expertis de trabajar con 5 millones de personas.

“Tenemos mucha experiencia para poder opinar en una nueva legislación, en una ley general de cultura física y deporte y apoyar, no hacer lo que nos convenga, que quede muy claro, apoyar una legislación que beneficie a toda la gente que promueve la salud, públicos y privados, creo que es fundamental” puntualizó el extitular de la Conade.

Medidas en reapertura de gimnasios en España y China:

•Reducción del aforo en 30%

•Distancia mínima de 1.5 metros entre usuarios

•Eliminar signos de contacto físico en los accesos (huellas digitales incluidas)

•Vestuarios con aforo en un 50%

•Evitar ducharse en las instalaciones

•Uso individual de la botella de agua

•Limpieza y desinfección entre cada sesión

•Ventilación de espacios

•Ningún usuario con síntomas o de haber estado en contacto con personas enfermas de Covid-19 podrá acceder al club

•Medidas extraordinarias de higiene en zonas acuáticas

•Toalla obligatoria

•Facilitación de gel desinfectante

•Equipos de protección individual para trabajadores

•Instalación de mamparas en la recepción cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de seguridad de 2 metros

AMEGYC lo integran:

• Anytime Fitness

• Sportium

• Title Boxing Club

• Nelson Vargas

• Club Tarango y Gym Tijuana

• Family Fitness

• Orange Theory Fitness

• Cmas. Alcanza tu reto.

• Be Wellness Guadalajara

• Snap Fitness

• Smart Fit

• Vivo 47 and Easy Fit

• 9 Round

• Sports World

• Sport City

• Zuma

• Commando

