STPS presume máximos de ocupación mientras Inegi evidencia repunte informal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentaron balances opuestos respecto al comportamiento del mercado laboral en México durante mayo de 2026, derivados de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Mientras la dependencia federal enfatizó un volumen histórico en la generación de empleo, los tabulados del organismo autónomo encendieron señales de alerta debido al incremento en la informalidad y la precarización laboral.

De acuerdo con el boletín informativo 57/2026 de la STPS, la población ocupada en el país alcanzó un nivel máximo de 60.4 millones de personas, lo que implicó la incorporación de 438,000 trabajadores respecto al mismo mes del año previo. La secretaría argumentó que este crecimiento estuvo liderado por el sector terciario y por la inclusión de las mujeres al mercado de trabajo, quienes sumaron 268,000 ocupadas frente a un aumento de 170,000 hombres.

Asimismo, la dependencia reportó estabilidad laboral al señalar que la tasa de informalidad (55.2%) se mantuvo fija en comparación con el mes de abril. Por el contrario, el INEGI reflejó un deterioro estructural en el comparativo anual. El instituto dio a conocer que la Tasa de Informalidad Laboral subió a 55.2% desde el 54.9% registrado en mayo de 2025. En el mismo sentido, la ocupación en el sector informal —que abarca a las unidades económicas que operan sin registros contables a partir de los recursos del hogar— registró un alza de 1.5 puntos porcentuales, situándose en 30.3% de la población ocupada.

El reporte del organismo reportó que la categoría de trabajadores subordinados y remunerados sufrió una pérdida de 281,000 puestos de trabajo en el último año. En contraste, las posiciones que impulsaron el indicador general fueron los trabajadores por cuenta propia, que aumentaron en 428,000 personas, y los trabajadores no remunerados, que sumaron 139,000 individuos.

En materia de ingresos y calidad del empleo, el Inegi documentó un avance en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, indicador que mide las jornadas inadecuadas y los salarios insuficientes. Esta tasa escaló de 36.3% en mayo de 2025 a 38.7% en mayo de 2026.

Los rangos de percepción económica confirmaron este comportamiento, ya que el segmento de trabajadores que percibe hasta un salario mínimo creció en 737,000 personas, mientras que los niveles superiores a los tres salarios mínimos registraron contracciones.

Por último, el reporte del instituto autónomo evidenció asimetrías sectoriales que no fueron incluidas en el balance de la autoridad laboral. La STPS centró su informe en el dinamismo de los servicios, citando incrementos anuales de 404,000 ocupados en restaurantes y alojamiento, y de 323,000 en el comercio.

No obstante, las cifras del INEGI mostraron que estas ramas absorbieron el impacto de la pérdida de 403,000 empleos en el sector primario de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, además de una baja de 151,000 plazas en servicios profesionales, financieros y corporativos.