Reforma de 40 horas abarcará a 59% de los empleados administrativos en empresas impactadas

La reforma para la reducción de la jornada laboral afectará al 52% de las empresas en el país que actualmente operan con esquemas superiores a las 40 horas semanales. Esta modificación legal no se limitará a los puestos operativos, sino que alcanzará al 59% de las posiciones administrativas dentro de las organizaciones afectadas, de acuerdo con la encuesta de Tendencias de Recursos Humanos en México, elaborada por WTW.

Derivado de la implementación de la medida, el 72% de las compañías anticipa dificultades en la disponibilidad de su personal. Para mitigar esta situación, el 70% de este grupo modificará la distribución de sus horarios, mientras que el 30% planea realizar contrataciones adicionales.

Asimismo, la consultora WTW reporta que el 25% de las organizaciones proyecta una disminución promedio del 11.6% en su utilidad operativa como consecuencia directa de la reforma.

Respecto a la política de compensaciones, los incrementos salariales otorgados durante este año se ubican en un promedio nacional del 4.9%, con variaciones según la categoría laboral. Los puestos operativos registran los ajustes más altos con un 6%, debido al impacto del salario mínimo.

En contraste, los niveles gerenciales y profesionales reciben aumentos del 4.6%, el sector de tecnología promedia un 4.6% y las posiciones ejecutivas muestran un avance del 4.5 por ciento.

Finalmente, en el panorama general de empleo, el 73% de las firmas planea realizar contrataciones en el transcurso del año, frente a un 15% que mantiene sus vacantes congeladas y un 16% que proyecta recortes de personal.