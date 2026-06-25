Pato Merlín desata furor en el Mundial 2026 y expertos alertan por el "riesgoso Efecto Nemo"

La popularidad de Merlín, el pato que se convirtió en uno de los símbolos más inesperados del Mundial 2026 tras ser captado por usuarios de redes sociales paseando en la Alameda Central de CDMX con el jersey de la Selección Mexicana, ha despertado preocupación entre especialistas y organizaciones defensoras de los animales, quienes advierten que su fama podría detonar el llamado "Efecto Nemo": un incremento en la compra impulsiva de patos como mascotas, seguido de abandono o maltrato cuando las personas descubren las dificultades que implica su cuidado.

El ave, que acompaña a la afición mexicana y fue nombrada embajadora de la Ciudad de México durante la Copa del Mundo, ha conquistado las redes sociales e incluso ha inspirado la aparición de otros patos representando a distintas selecciones, como la de Escocia. Sin embargo, expertos consideran que esta tendencia podría tener consecuencias negativas.

¿Qué es el "Efecto Nemo"?

El "Efecto Nemo" describe el aumento en la demanda de una especie animal tras alcanzar gran popularidad en películas, series, redes sociales o eventos mediáticos.

El término surgió después del estreno del filme de Disney / Pixar, Buscando a Nemo en 2003, cuando el pez payaso experimentó un incremento en su popularidad como mascota. Aunque investigaciones posteriores matizaron la magnitud de ese fenómeno, especialistas coinciden en que la viralización de determinados animales puede incentivar compras impulsivas que, en muchos casos, terminan en abandono, tráfico ilegal o condiciones inadecuadas de vida.

Ahora, el temor es que Merlín provoque un comportamiento similar entre quienes desean tener un pato únicamente por su popularidad.

Los patos no son mascotas convencionales

Veterinarios y especialistas recuerdan que los patos son animales de granja con necesidades muy distintas a las de perros o gatos. Estas aves requieren espacios amplios para caminar, acceso permanente a agua limpia para beber y asearse, además de áreas donde puedan nadar y expresar su comportamiento natural.

También son animales altamente sociables que viven en bandadas, por lo que mantener uno solo puede generar estrés y afectar su bienestar. Asimismo, necesitan protección frente a depredadores domésticos como perros y gatos, que pueden representar un riesgo para su integridad.

Mantener un pato implica una responsabilidad de largo plazo

Los especialistas también advierten que los patos generan una gran cantidad de excremento y no pueden ser entrenados para hacer sus necesidades en un sitio específico, por lo que requieren limpieza constante y un espacio adecuado para su higiene.

Además, cuando viven en lugares reducidos o en condiciones inadecuadas pueden desarrollar problemas de salud, alteraciones en el comportamiento o lesiones en las patas.

Dependiendo de la especie y de los cuidados que reciban, un pato doméstico puede vivir entre 10 y 15 años, por lo que su adopción representa un compromiso de largo plazo.

¿Es legal tener un pato como mascota en México?

En México sí es legal tener un pato como mascota, siempre que provenga de criaderos certificados o vendedores autorizados que acrediten su procedencia legal mediante la documentación correspondiente.

Al tratarse de fauna silvestre, no requieren un registro como mascota exótica. Sin embargo, especialistas recomiendan evitar la compra en mercados ilegales, ya que esta práctica fomenta el tráfico de animales y dificulta garantizar su bienestar.

Expertos llaman a evitar compras impulsivas

Organizaciones de protección animal señalan que los fenómenos virales suelen provocar decisiones impulsivas de compra. Una vez que desaparece el entusiasmo inicial, muchas personas descubren que no cuentan con el espacio, el tiempo o los recursos necesarios para cuidar adecuadamente al animal.

Por ello, antes de adoptar un pato, recomiendan evaluar si el hogar reúne las condiciones necesarias, considerar los gastos de alimentación y atención veterinaria, así como comprender que se trata de una especie con necesidades específicas que no puede adaptarse fácilmente a cualquier entorno.

Aunque Merlín ha llevado alegría a miles de aficionados durante el Mundial 2026, especialistas insisten en que la mejor forma de disfrutar su popularidad es admirarlo sin convertirlo en una moda que ponga en riesgo el bienestar de otros patos.