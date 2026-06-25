Yotepresto: más de $6,000 mdp en préstamos de persona a persona

Si le preguntas a cualquier persona si le prestaría dinero a un desconocido, lo más probable es que te responda que jamás lo haría. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre desde hace 11 años en yotepresto.

A través de su plataforma, yotepresto conecta directamente a personas que buscan un crédito personal con personas que deciden prestarles, de manera colectiva, el dinero que necesitan a cambio de un rendimiento.

Los números demuestran que el modelo funciona. A la fecha, mediante la fintech, autorizada y regulada por Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se han otorgado más de 6 mil millones de pesos en préstamos personales, mientras que su comunidad de inversionistas ha recibido más de mil millones de pesos en rendimientos.

Préstamos en línea con tasa promedio de 19%

Detrás de cada crédito que se entrega a través de yotepresto hay una comunidad de inversionistas que depositan su confianza y su dinero en cada solicitante.

La plataforma evalúa el perfil de quien busca el crédito y le asigna una tasa de interés con base en su score e historial crediticio, nivel de endeudamiento, entre otras variables.

La tasa más baja de los préstamos personales de yotepresto es de 8.9% anual, considerablemente más baja que la que ofrecen otras alternativas de crédito como algunos bancos, Sofipos y apps de préstamos. En promedio, los acreditados reciben una tasa anual del 19%.

Los montos pueden ir de los $10,000 a los $425,000 con pagos fijos a plazos de 6 a 36 meses. La solicitud es 100% en línea, sin costo y en minutos.

“Más allá de los números, creo que logramos demostrar que la confianza entre las personas no sólo es posible, sino necesaria para acceder a productos financieros con condiciones equilibradas y atractivas para ambas partes”, dijo Luis Rubén Chávez, CEO de yotepresto.

La confianza no es casualidad

La confianza entre desconocidos no es casualidad. Yotepresto es una Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) que cumple 11 años operando en México. Actualmente cuenta con más de 4 millones de usuarios.

Asimismo, es una fintech autorizada y regulada por Condusef, la CNBV y el Banco de México (Banxico), conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Fintech.

“El marco regulatorio, así como el trabajo y la disciplina, nos han permitido construir esa confianza. Pero creo que lo que más ha contribuido con eso es saber conectar a las personas que han hecho bien las cosas con gente dispuesta a confiar en ellas”, dijo Chávez.

*CAT PROMEDIO: 26.2% sin IVA. Fecha de cálculo 15 de junio de 2026. Calculado para fines informativos y de comparación exclusivamente.