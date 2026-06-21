IMSS frena esquema de simulación, 55,000 empleos ficticios distorsionan la cifra laboral de mayo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la cancelación de un registro patronal asociado a una empresa que operaba un esquema de simulación en el aseguramiento, el cual involucró un volumen considerable de puestos de trabajo ficticios. Al cierre del mes de abril, este registro único dio de alta a un total de 55,050 personas.

La detección y validación de las irregularidades administrativas se realizó en un periodo de pocos días, lo que derivó en la baja formal del registro patronal a principios de mayo, reveló el IMSS.

Por ello, las autoridades precisaron que, al presentarse el alta al finalizar abril y la baja a inicios de mayo, el efecto resultó visible en el dato de empleo del mes de mayo. Esto alteró la percepción del indicador global de afiliación.

De acuerdo con la tarjeta informativa entregada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social a El Economista, las acciones de control sobre registros patronales improcedentes son de carácter permanente. No obstante, el organismo detalló que es la primera ocasión en que se comunica de manera explícita un caso individual, una determinación fundamentada en "la magnitud de los puestos de trabajo ficticios involucrados y a su influencia en la cifra mensual de puestos de trabajo".

El modus operandi de este esquema, detalló el Instituto, inicia cuando "una persona, presuntamente mediante robo de identidad, constituye una empresa que solo existe en papel y ofrece, a cambio de pagos indebidos, el supuesto servicio de ‘alta en el IMSS’, sin que exista trabajo ni patrón reales".

El proceso de alta se gestiona por canales digitales oficiales, lo que otorga vigencia temporal a las personas, a pesar de que la empresa omita el pago de las cuotas correspondientes. Una vez identificada la conducta, el Instituto procede a la baja del registro patronal y de las personas vinculadas, quienes pierden el acceso a los servicios.

Respecto a las variaciones en las cifras de empleo formal durante mayo, la explicación institucional del IMSS señala que se registró una caída mensual de 29,922 puestos de trabajo. Este comportamiento a la baja se encuentra relacionado con factores estacionales del sector agropecuario, donde históricamente ocurre una reducción temporal debido al término de los ciclos de siembra, mantenimiento y cosecha en diferentes regiones.

Asimismo, el organismo remarcó que "el comportamiento del mes también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento".

La autoridad de seguridad social precisó que "no se perdió ningún empleo, porque nunca existió una relación laboral real". Si se aísla este efecto extraordinario de la depuración patronal, la tendencia en la generación de empleo formal mantiene un rumbo positivo.

En este sentido, la disminución en el número de registros patronales totales no debe interpretarse de forma matemática como destrucción o cierre de empresas productivas, pues obedece a dinámicas de validación regulatoria y medidas de seguridad interna. Las autoridades reiteraron que estas acciones protegen el patrimonio institucional y los derechos de los patrones y trabajadores formales que aportan activamente al sistema.