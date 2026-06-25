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El Economista
Geopolítica

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Colombia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

El equipo de rescate colombiano partirá este jueves y contará con cuatro perros buscadores.

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La UNGRD lidera un Comité Nacional para el Manejo de Desastres extraordinario, tras la solicitud de apoyo internacional realizada por Venezuela.Foto EE: Especial

AFP

Colombia este anunció jueves el envío de un equipo de más de 60 rescatistas y 12 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos que dejaron casi dos centenares de muertos.

Los dos potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 derrumbaron el miércoles numerosos edificios de viviendas. Desde entonces se ha activado la búsqueda de sobrevivientes atrapados entre los escombros en Caracas y otros lugares en el norte del país.

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El equipo de rescate colombiano partirá este jueves y contará con cuatro perros buscadores.

"Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar", dijo el presidente Gustavo Petro en X.

"Colombia siempre ayudará a Venezuela (...) Todo lo que se (solicite) y tengamos, lo tendrán", agregó Petro sobre el país con el que comparte una frontera de 2.200 kilómetros.

No hay colombianos afectados en Venezuela, según la Cancillería.

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