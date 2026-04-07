Senadores van por registro electrónico de jornada laboral y multa de hasta 586,000 pesos

Este miércoles 8 de abril se votará en Comisiones del Senado la reforma secundaria de jornada laboral, el dictamen incluye una transición gradual del nuevo límite de tiempo extraordinario y confirma la obligación patronal de contar con un registro electrónico de las horas laboradas, además de una multa de hasta 586,000 pesos por el incumplimiento de esta nueva responsabilidad.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera serán las encargadas de dictaminar la reforma secundaria, el último paso legislativo para materializar la jornada laboral de 40 horas en México.

El dictamen retoma la mayoría de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado. En ese sentido, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) reiteran el límite de 40 horas semanales establecido en la Constitución, su implementación gradual y los nuevos máximos de tiempo extraordinario.

Las Comisiones conservarán la disposición planteada desde la Presidencia: la obligación patronal de contar con un registro electrónico del tiempo de trabajo; sin embargo, los senadores añadirán una sanción que va de 29,327 a 586,550 pesos, esto es de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“Esta medida tendrá efectos positivos al obligar a las empleadoras a llevar un adecuado registro de la jornada y su tiempo extraordinario”, se indica en el dictamen que se votará este miércoles.

Los legisladores también contemplan elevar el contenido del registro electrónico a medio de prueba en caso de una discrepancia que requiera de la intervención de la autoridad.

Por otra parte, se mantiene la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir las reglas que regulen el registro electrónico (denominado el mercado como reloj checador), incluyendo las excepciones de aplicación, y el derecho de poder acceder a la información cuando así lo requiera.

Sobre el tiempo extraordinario, la reforma a la LFT reitera los nuevos topes establecidos en la Constitución, pero incorpora un aumento gradual. Así serán las horas extras permitidas mientras se implemente la jornada laboral de 40 horas:

9 horas en 2026

9 horas en 2027

10 horas en 2028

11 horas en 2029

12 horas en 2030

Definición de la jornada, sin cambios

El dictamen no modifica la definición de la jornada laboral, una de las polémicas en la antesala de la discusión. La iniciativa presidencial planteaba un nuevo concepto para que se interpretara como el tiempo en el que “la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora”. Pero las Comisiones optaron por conservar la definición establecida en 1970: “es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo”.

Lo que sí se incorporará a la Ley Federal del Trabajo es la disposición expresa de que la jornada laboral “podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras”.

El proyecto contempla que la reforma secundaria entre en vigor el 1 de mayo, el plazo entre esa fecha y el 1 de enero del 2027 servirá para que las empresas se preparen para la primera disminución de dos horas anuales, posteriormente, se reducirán dos horas anuales a partir del 1 de enero de cada año hasta el 2030, cuando se alcanzará la jornada de 40 horas semanales.