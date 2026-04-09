El poder de la interdependencia

La interdependencia económica entre los países permite complementarse y fortalecerse. Ocurre por vecindad geográfica, intereses económicos y políticos, identidades raciales y cultura.

Para México, el T-MEC fue una decisión para expandir las relaciones comerciales. El resultado ha sido positivo. Ha significado una elevación substancial de las exportaciones. El proceso de renegociación está en marcha y las perspectivas son favorables. Es la complementaridad de las actividades económicas y la absorción de inversiones y tecnología de Estados Unidos y Canadá.

La Unión Europea ha logrado integrarse con 27 países bajo una normatividad común basada en mantener la paz e impulsar el desarrollo económico. La organización institucional de Europa ha pasado de ser un mercado común de seis Estados de Europa Occidental a una unión más amplia de 500 millones de europeos.

Por mucho tiempo Europa fue una aliada de Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Trump y sus pretensiones expansionistas, además de sus vinculaciones con Putin, enemigo de Europa, ha ocurrido un distanciamiento. Tanto la Unión Europea como la OTAN se han desligado de Trump en su guerra con Israel contra Irán.

En el Medio Oriente las alianzas se dan por el origen étnico y religioso, además de la riqueza petrolera. Desde tiempos bíblicos la enemistad entre Israel y los árabes ha sido una constante. Internacionalmente hay una posición muy arraigada de los países de rechazar a la población judía. El líder del movimiento sionista y primer Presidente del Estado de Israel, Chaim Weizman, dijo en una ocasión: “El mundo se divide en dos grupos de naciones: las que quieren expulsar a los judíos y las que no quieren recibirlos”.

En la guerra de EU e Israel contra Irán, Arabia Saudita, que ha sido aliada histórica de EU, ahora se abstiene de apoyarla. En igual tesitura se encuentran España, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y los países nórdicos.

En Asia hay un frente regional de países, unido por su importancia económica. Se trata de China, el mayor exportador mundial, con un superávit comercial de 1.2 billones de dólares en 2025, único en el mundo, además de un alto nivel de crecimiento económico debido a sus altos niveles de inversión. Otro país es Rusia, cuyo líder tiene un alto protagonismo internacional. India, que se ha caracterizado por los más altos niveles de crecimiento económico. Los tres países tienen armas nucleares.

China, Rusia y la India ejercen una influencia regional debido a sus inversiones y comercio; sobresalen sus intereses en Vietnam, Indonesia, Singapur y Corea del Sur.