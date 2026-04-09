Israel pone en riesgo el acuerdo EU-Irán

Beirut. La tregua de dos semanas pactada entre Irán y Estados Unidos pendía de un hilo ayer 8 de abril, luego de que Teherán amenazara con reanudar las hostilidades mientras Israel lanzaba un gran bombardeo sobre Líbano.

Pakistán, mediador en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, llamó ayer a las partes a la "moderación" después de que Israel bombardeara masivamente Líbano y de que Irán atacara de nuevo varios países del Golfo.

“Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz”, afirmó en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, cuyo país acogerá negociaciones entre Irán y Estados Unidos el viernes.

El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría “en todas partes”, incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo “a causa de Hezbolá”.

El ejército israelí afirmó haber lanzado su “mayor ataque coordinado” contra Hezbolá desde el comienzo de marzo. Al menos 182 personas murieron y casi 900 resultaron heridas ayer, según el gobierno libanés, que decretó hoy jueves día de luto nacional.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, reiteró que se habían incumplido tres cláusulas fundamentales de una propuesta de 10 puntos antes de las negociaciones previstas para el viernes en Pakistán, y añadió que, en tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones no resultaban razonables.

Israel aseguró que su lucha contra Hezbolá no formaba parte de la tregua entre Estados Unidos e Irán acordada a última hora del martes, un argumento reiterado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que el fin de semana encabezará las conversaciones con Teherán en Pakistán.

“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección”, aseguró Vance antes de partir de Budapest.

Tras los bombardeos israelíes, condenados por la ONU, Irak y Jordania, Hezbolá destacó que tiene “derecho a responder”. La formación no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde que se anunció la tregua.

“Advertencia”

“Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, declararon los Guardianes de la Revolución citados por la televisión pública en un comunicado en el que se refería a Israel.

“Esta guerra será recordada como un grave error de cálculo estratégico de Trump. Uno cuyas consecuencias han remodelado la región de formas imprevistas”, declaró el experto en Oriente Medio, Fawaz Gerges.

Irán ha demostrado resiliencia ante ataques sostenidos y ha conservado la capacidad de intensificar aún más la escalada, proyectando su influencia en múltiples frentes y puntos estratégicos de estrangulamiento. Su alcance se extiende a través del Líbano e Irak mediante Hezbolá y las milicias chiitas, y llega hasta Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, aprovechando la esfera de influencia de sus aliados hutíes.

Israel, rompió la tregua.