Pánico en Líbano, por bombardeos israelíes

Beirut. Los bombardeos israelíes sobre Líbano el día de ayer 8 de abril, dejaron 182 muertos y 900 heridos, según un balance de las autoridades en una jornada en la que la capital, Beirut, sufrió el ataque más violento desde el inicio de la guerra.

Tras una serie de incursiones simultáneas por la tarde en varios barrios de Beirut, Israel realizó ataques nocturnos. También atacó los suburbios del sur de Beirut el miércoles por la noche, según los medios estatales.

“Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos, algunos con los brazos cortados”, declaró Yaser Abdalá, empleado de una tienda del centro de Beirut.

Uno de los ataques alcanzó Corniche al-Mazraa, una de las principales carreteras de la capital.

Los medios estatales libaneses informaron de ataques israelíes en el sur y el este del país y en la montañosa región de Aley.

Reporteros vieron a trabajadores de la defensa civil guiando a una mujer mayor hacia una grúa para evacuarla de un edificio en la zona occidental de Beirut. La mitad del edificio había quedado destruida, dejando atrapados a los residentes de los pisos superiores.

Anteriormente, vieron a personas en motocicletas recogiendo a heridos y transportándolos a los hospitales porque no había suficientes ambulancias para atenderlos a tiempo.

“La magnitud de la matanza y la destrucción en el Líbano hoy es sencillamente espantosa”, declaró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Tal matanza, pocas horas después de acordar un alto el fuego con Irán, desafía toda lógica”.

En un comunicado, Hezbolá condenó lo que calificó de "agresión bárbara" de Israel y afirmó que los ataques ponían de relieve su "derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión".