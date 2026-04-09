Sube diabetes y desconocen nuevos servicios de salud

El acceso a servicios de salud de las personas de 50 años y más disminuyó 17.6% entre 2018 y 2024, al pasar de 88.1 a 70.5%, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, refiere la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024, al incorporar el “reconocimiento de acceso”, la cifra de la última medición asciende a 89.8%, “lo que correspondería al crecimiento que se observó en las ediciones anteriores”.

En 2012, cita el reporte, el acceso a servicios médicos de las personas de 50 años y más, que hace dos años sumaba 32 millones de personas en México, se ubicó en 84.9 por ciento.

Durante la presentación de los resultados de la séptima edición de la ANASEM, Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que “también exploramos sobre el acceso a servicios médicos. Aquí lo que observamos es una tendencia, cuando usamos la pregunta general sobre si tiene acceso a los servicios se hace un listado de los servicios públicos disponibles, vemos una ligera disminución para 2024 por desaparición de programas que existían, que tenían nombre y que la gente relacionaba con el nombre, pero cuando les preguntamos, hacemos una pregunta de recuperación, ‘bueno ¿si usted tuviese que asistir a que la atiendan por salud a un instituto público tendría acceso?’, ahí vemos que alcanzamos otra vez 89.8%, lo cual nos permite ver que mantenemos en general los mismos niveles de los años 2012 y 2018”.

Principales enfermedades

En conferencia de prensa, Graciela Márquez, presidenta del Inegi, afirmó que en 2024 las principales enfermedades entre el grupo poblacional citado fueron la diabetes e hipertensión, ya que cuatro de cada 10 personas de 50 años y más (41.5%) sufría de hipertensión, mientras que una cuarta parte (25.5%) tenía diabetes diagnosticada.

En el caso de la población de mujeres de 50 a 59 años y de 60 años y más con diagnóstico de diabetes, las cifras aumentaron 7.9 y 5%, respectivamente, entre 2012 y 2024, al pasar de 19.7 a 27.6 y de 24.7 a 29.7%; por lo que respecta a los hombres de los mismos rangos de edad, los incrementos fueron de 3.2 y 6.5%, respectivamente.

La muestra 2024 se conformó por 23,044 personas, de las cuales 17,043 fueron de seguimiento y el resto (6,001) se sumó.