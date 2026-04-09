Destinarán 420 millones de pesos para mejorar el aeropuerto de Puebla

Puebla, Pue. El Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP) Hermanos Serdán tendrá una inversión de 420 millones de pesos en el presente año para su ampliación y mejoramiento, a fin de poder recibir 12 nuevos vuelos nacionales e internacionales.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, informó que el gobierno estatal destinará 300 millones y el resto serán aportados por la Guardia Nacional, a través del Grupo Mundo Maya.

Con esta inversión, dijo, se fortalecerá la infraestructura de esta terminal ubicada en el municipio de Huejotzingo, a 30 minutos de la Angelópolis, con lo que se busca tener una entrada digna para los visitantes.

Refirió que la administración estatal está en pláticas con diferentes aerolíneas para abrir nuevas rutas, por lo que en junio se prevé que algunas operen.

La seguridad es importante para detonar el desarrollo económico y turístico del estado, por ello es que se transformará la terminal aérea, a la cual se ha invertido desde el sexenio pasado.

Sobre el inicio de las obras, el funcionario estatal mencionó que será en las próximas semanas cuando se empiece a trabajar y y que se vean los primeros resultados antes de terminar el primer semestre del 2026.

Gabriel Chedraui ahondó que la inversión estatal salió de los ahorros generados en el gasto público de algunas dependencias, al recordar que en el 2025 se obtuvieron 530 millones de pesos.

El titular de la Sedetra mencionó que sólo 10% de la capacidad del aeropuerto es utilizada, por eso es necesario incrementar la actividad con la inversión.

Asimismo, está hecha la invitación a los empresarios para que inviertan en la zona del aeropuerto, ya que ven oportunidades de negocio en el sector hotelero y comercio.

Comentó que, de ser necesario, el gobierno del estado podría entrar como coinversor, ya que en la zona se requiere incrementar los servicios a usuarios del aeropuerto.

Entre las 12 nuevas rutas aéreas que se tienen en puerta son Houston, Nueva Jersey y Los Ángeles en Estados Unidos –con alta concentración de migrantes poblanos–.