Comisiones del Senado votarán este miércoles la reforma secundaria de jornada laboral

Este miércoles se reactivará en el Senado el debate de la jornada laboral de 40 horas, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera votarán la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Si bien la jornada laboral de 40 horas y su reducción gradual quedó establecida en la Constitución el mes pasado, la reforma a la Carta Magna otorgó un plazo de 90 días al Congreso de la Unión para armonizar la Ley Federal del Trabajo.

El dictamen que votarán las comisiones incluye, entre otros cambios, un régimen de transición gradual para el nuevo límite de tiempo extraordinario y la incorporación a las obligaciones patronales de contar con un registro electrónico de las horas de trabajo, las reglas para su operación serán definidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La modificación a la LFT es el último trámite legislativo para que se materialice la nueva jornada laboral en México. La entrada en vigor de la reforma secundaria es el 1 de mayo de este año, el tiempo que transcurra de esa fecha hasta el 31 de diciembre servirá de preparación para las empresas, ya que a partir del 1 de enero del 2027 el nuevo máximo legal será de 46 horas semanales.

La reunión de las comisiones está prevista para este 8 de abril a las 10 de la mañana.

Certificación laboral será votada

La reducción de jornada de trabajo no será el único tema que se abordará en la reunión, en el orden del día está incluida la reforma de certificación laboral, un proyecto impulsado también la presidenta Claudia Sheinbuam.

El dictamen modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) para crear una certificación laboral que avale el cumplimiento de obligaciones patronales de empresas agroexportadoras.

Esta certificación laboral, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sería una restricción no arancelaria: es decir, todas las empresas que deseen exportar productos del campo deberán pasar el filtro del cumplimiento de obligaciones laborales, como la seguridad social.