Velasco ofrece diálogo activo con organismos

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 81 votos de Morena, PVEM, PT y MC —los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRI (30) votaron en contra— la ratificación del nombramiento presidencial de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció al cargo por motivos de salud.

“La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del Ciudadano Roberto Velasco Álvarez como Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos”, cita el único punto del dictamen previamente aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

Extralimitación

Durante la comparecencia del nuevo canciller y en respuesta a Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores del PRI, quien de entrada anunció que su partido “no puede firmar cheques en blanco” y planteó la necesidad de recomponer la interlocución de México con los organismos multilaterales, a propósito de la respuesta del gobierno de México sobre la decisión del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de remitir la situación del país a la Asamblea General del organismo internacional, aseguró que México seguirá cooperando.

“Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del conflicto. En primer lugar, el Comité hace referencia al Estatuto de Roma y hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, ambos puntos para los cuales el Comité no tiene facultades… Estamos cuestionando la aplicación del artículo 34, que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental”, precisó.

En su mensaje inicial, el funcionario ya había dicho que en el ámbito multilateral el gobierno de México “refrenda su disposición a continuar colaborando y dialogando activamente con los organismos internacionales, tanto globales como regionales en temas relacionados con los derechos humanos, la paz y la seguridad, el desarrollo social, entre otros”.