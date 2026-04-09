Mujer con palomas

Guadalupe Taddei sostuvo un encuentro con las representaciones de los seis partidos políticos para atender asuntos administrativos. Acompañada por la Secretaría Ejecutiva y el Órgano Interno de Control, la consejera presidenta aclaró dudas sobre comunicaciones previas, asegurando que no existen afectaciones a las fuerzas políticas. Se acordó que, para dar orden, todos los temas operativos serán gestionados directamente por la Secretaría Ejecutiva.

Malabarista

En el marco del Día Nacional de la Adopción, el DIF Nacional presentó avances para garantizar procesos plenos e irrevocables. Destacan el impulso a una Ley Nacional para unificar criterios y el uso de actas de nacimiento provisionales durante los juicios. Según el Instituto Newman, las adopciones crecieron un 15.6%, logrando que 593 menores se integraran a una familia, reafirmando el compromiso por evitar el acogimiento residencial prolongado.

Rehilete

El rector de la UAM, Gustavo Pacheco, advirtió que la CDMX enfrenta riesgos de exclusión por la especulación inmobiliaria y plataformas como Airbnb ante el Mundial 2026. Al inaugurar el coloquio Copa Mundial, Ciudad y Plataformas Digitales, señaló que la "digitalización profunda" y los nómadas digitales aceleran la gentrificación. La UAM propone usar la ciencia y el diálogo interdisciplinario para regular estos fenómenos.