Aspirantes vetados

Entre los axiomas del viejo sistema político –ese tan vilipendiado, pero que se mantiene incólume, a pesar de las diferentes siglas y los estilos variopintos—, uno que con la Cuarta Transformación está a prueba: “gobernador no pone gobernador”.

Andrés Manuel López Obrador puede presumir de haber impulsado a los morenistas que han alcanzado las gubernaturas, desde el 2018. Un club de 27 mandatarios, de los cuales una decena fueron relevados en el 2024 con cuadros cercanos al político tabasqueño. El año próximo –en las elecciones intermedias del sexenio claudista— emergerá una nueva generación de gobernadores, con perfiles y condicionamientos muy distintos.

De las 17 candidaturas en ciernes, Morena nominará nueve mujeres. Para mayor claridad: por lo menos ocho hombres deberán ser postulados por el partido oficialista, a riesgo de que aquellos marginados acudan ante la autoridad jurisdiccional, para reclamar sus derechos político-electorales.

El género y la competitividad serán los criterios determinantes. Antes, la dirigencia partidista evaluará a los aspirantes mejor posicionados. En ciernes, las mediciones para identificarlos… y las providencias para frenar a los más incómodos.

Los casos más notorios ocurren en San Luis Potosí y Zacatecas. A pesar de las advertencias presidenciales, los senadores Ruth González Silva y Saúl Monreal Ávila están entre los políticos con mayor reconocimiento en sus entidades, pero quedarían al margen de las encuestas morenistas.

Los casos más burdos, en Baja California y Quintana Roo, donde las gobernadoras en funciones quieren incidir en la sucesión de la peor manera. Marina del Pilar está decidida a cerrar el paso al PT, que de la mano del exmandatario Jaime Bonilla, había desplegado un plan para apoderarse de los municipios más importantes de la entidad fronteriza. El secretario general del gobierno estatal, Alfredo Álvarez Cárdenas, dejará su cargo para buscar la candidatura morenista.

En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama tuvo que emplearse a fondo para evitar que Rafael Marín Mollinedo fuera el coordinador estatal de los programas federales. Las negociaciones con la dirigencia nacional Partido Verde sobre la iniciativa presidencial para la reforma electoral abonaron en este cambio de planes. El exdirector de las Aduanas de México pudo ir a Campeche, pero finalmente aterrizará en Mérida como delegado de la Secretaría del Bienestar, pero los fines de semana estará en los municipios quintanarroenses para trabajar en su proyecto.

Otros estados, Baja California Sur y Michoacán, también son escenarios de pugnas entre los gobernadores salientes y amplios grupos morenistas que amagan con rebelarse, en caso de una imposición.

Efectos secundarios

AJUSTES. Pasado el meridiano de su sexenio, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó una docena de nombramientos de nuevos integrantes de su gabinete legal y ampliado. Destacan la incorporación de Celina Castañeda de la Lanza como nueva titular de Salud; Avelino Blanco, como titular de la Comisión estatal de Búsqueda de Personas y Luis Bravo Navarro, quien dirigirá la Agencia Digital del Estado de México, de reciente creación.

INNOVACIÓN. Baxter Healthcare Mexico rompió con una tradición de un cuarto de siglo y rompió el techo de cristal: Roxana Rojas asumirá como gerente general, con lo que convierte en la primera mexicana en encabezar la firma. Este movimiento obedece a una lógica de continuidad operativa, en un contexto de transformación del sector.

ORGULLO. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Marina del Senado aprobaron el dictamen que autoriza la misión “Pacífico Norte 2026” del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. Con esta decisión, sus 332 tripulantes —entre capitanes, oficiales, docentes y guardiamarinas— podrán participar en una misión de formación internacional que fortalecerá sus conocimientos técnicos y su liderazgo en el mar.