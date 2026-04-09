Encuentran a tercer trabajador, de la mina Santa Fe en Sinaloa, sin vida

Autoridades federales y estatales confirmaron el hallazgo sin vida de un tercer trabajador atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, tras varios días de labores de rescate.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el Comando Unificado encargado de coordinar las acciones en la zona informó que, luego del hallazgo, se llevaron a cabo los procedimientos técnicos necesarios para la recuperación del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del trabajador a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas que permitan confirmar su identidad.

También, señalaron que se mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas, a quienes se les informa de manera continua sobre los avances en las labores periciales y de búsqueda.

Rescate con vida

Por otro lado, se detalló que Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, quien permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, fue rescatado con vida.

Mediante un comunicado conjunto, el trabajador, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue localizado el martes 7 de abril y rescatado a las 10:36 horas de este miércoles, tras un operativo encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las dependencias indicaron que, tras ser extraído, Zapata Nájera recibió atención médica inmediata en el interior de la mina como parte de los protocolos de emergencia. Posteriormente, fue estabilizado por paramédicos y trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde será atendido por especialistas.

Se precisó que el rescate fue posible luego de 14 días de trabajos continuos en condiciones complejas, en los que participaron diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como la Comisión Federal de Electricidad y brigadas de Protección Civil provenientes de Jalisco.

El percance se presentó el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior del yacimiento, lo que provocó la irrupción de agua y lodo en las galerías subterráneas. De los 25 trabajadores que se encontraban en la mina, 21 lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados.