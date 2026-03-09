Jornada laboral de 40 horas: ¿Qué se sabe sobre el reloj checador en México?

La reducción de la jornada laboral en México estará acompañada de una nueva obligación patronal: el registro electrónico de los horarios de trabajo. El reloj checador, además de facilitar el control sobre el tiempo, también permitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) supervisar el cumplimiento del nuevo tope de horas semanales y tiempo extraordinario permitido.

Esto ha sido enfatizado en diversos espacios por el titular de la STPS, Marath Bolaños. “¿Qué es lo que va a hacer la autoridad laboral, esto, para asegurarnos de que se haga un cumplimiento con los nuevos límites legales establecidos en esta reforma constitucional? Establecer un registro electrónico (…) lo que queremos es que esto sea una realidad para que, con ello, podamos fortalecer la inspección, en caso de regular y revisar la vigilancia y cumplimiento de las jornadas de trabajo”, dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional el pasado 2 de marzo.

Si bien, la reforma a la Constitución para establecer la jornada laboral de 40 horas ya fue promulgada, el registro electrónico aún no es exigible. Esta obligación patronal será incluida en los cambios que se realizarán a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Fuentes cercanas al proceso legislativo han confirmado a El Economista que el registro electrónico es un cambio seguro que tendrá la legislación secundaria. La disposición fue incluida en la propuesta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado en diciembre pasado.

De acuerdo con el proyecto impulsado por el gobierno, la autoridad laboral podría requerir en cualquier momento la información sobre el registro electrónico. Además, la STPS emitirá los lineamientos para la operación de este sistema, se prevé que con ello, además de las especificaciones, se establezcan los casos en los que pueda haber excepciones a la obligación.

La iniciativa de modificación a la legislación secundaria contempla, por ahora, que el reloj checador sea exigible a partir del 1 de enero del 2027, cuando se reducen las primeras dos horas anuales. Sin embargo, será el 2026 un año de preparación, incluyendo presupuestar la adquisición de los sistemas en los centros de trabajo donde la obligación sea aplicable.

Con la reforma constitucional, lo que ya es un hecho, es que México pasará paulatina a una jornada laboral de 40 horas, la transición concluirá el 1 de enero del 2030, sin la posibilidad de reducir sueldos y prestaciones, también se establecerá un nuevo tope para el tiempo extraordinario y la prohibición de que las personas menores de 18 años laboren horas extra.

A partir del 4 de marzo, un día después de la promulgación de la reforma de jornada laboral, empezó a correr un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión armonice la Ley Federal del Trabajo.

Reloj checador: ¿En qué países ya es obligatorio?

El registro del tiempo de trabajo, aunque será una novedad en México, se trata de una obligación que ya tienen economías más desarrolladas. Uno de los casos emblemáticos es el de España, el control de horario es obligatorio desde 2019; sin embargo, este año el cumplimiento será exigible a través de sistemas digitales, similar al caso de nuestro país, la información sobre las horas laboradas puede ser requerida por la autoridad.

En 2021, Grecia adoptó una legislación que exige a los empleadores contar con un sistema electrónico para el control del tiempo a través de tarjetas digitales. Estos datos están conectados a una plataforma a la que también tiene acceso la inspección de trabajo de ese país.

En Dinamarca, desde hace dos años también existe esta obligación patronal. Además, la normativa establece que la información sobre las horas de trabajo debe conservarse por cinco años y los trabajadores tienen derecho a acceder a ella.

Otras economías que cuentan con legislación similar son Francia, Alemania, Polonia e Italia.

De hecho, en la toda la Unión Europea el registro de la jornada laboral es una responsabilidad para los empleadores desde el 2019, aunque cada país tiene la libertad de establecer el tipo de sistema y su implementación. Esto fue a raíz de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual resolvió que todos los patrones debían contar con un seguimiento de las horas de trabajo, luego de la demanda de un sindicato contra la filial española de Deutsche Bank, acusada por no declarar el tiempo laborado por sus empleados y pagar menos por las horas extra.