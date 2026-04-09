Imputan lesiones y homicidio a 3 trabajadores del Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la investigación sobre el siniestro ferroviario ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en el que determinó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con responsabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, además de que llegó a un acuerdo reparatorio con 145 víctimas del incidente.

La fiscal, Ernestina Godoy, señaló que, tras agotar todas las líneas de investigación, se integraron cuatro carpetas que permitieron acreditar la participación de dichos involucrados. Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y cateo y posteriormente los imputados fueron vinculados a proceso durante la audiencia inicial.

Se detalló que, en contraste, se descartaron otros posibles delitos. En el caso de daño en bienes indicó que la empresa afectada otorgó el perdón legal. Asimismo, las indagatorias periciales en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial permitieron descartar el delito de ataques a las vías generales de comunicación, al confirmarse que la infraestructura ferroviaria —vías, durmientes, fijaciones y balasto— cumplía con la normatividad vigente.

De igual forma, se informó que no se encontraron elementos para proceder por uso ilícito de atribuciones ni ejercicio indebido del servicio público. Esta conclusión se sustentó en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las cuales no detectaron irregularidades penales en los contratos relacionados con la obra, adquisición de material rodante y mantenimiento.

Víctimas

En cuanto a la atención a víctimas, la institución destacó que, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y mecanismos alternativos de solución de controversias, se lograron acuerdos reparatorios. Hasta el momento, 145 personas —114 adultos y 31 menores de edad— han recibido reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal en esos casos.

Además, se subrayó que la investigación se desarrolló con el objetivo de esclarecer los hechos, evitar la impunidad y garantizar la reparación a las víctimas. Asimismo, informó que el informe conclusivo del caso ya puede ser consultado públicamente en su portal oficial.