Reforma secundaria de jornada laboral: ¿Qué debe considerar el siguiente debate legislativo?

Este mes el Senado discutirá la reforma secundaria de la jornada laboral, los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reglamentarán la semana de 40 horas establecida en la Constitución y su transición gradual. A decir de especialistas, el debate ahora debe centrarse en la implementación del nuevo límite de tiempo extraordinario, el registro electrónico y flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo.

“Esperamos que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo vengan reglas para la implementación del tiempo extra, para entender si habrá una gradualidad o si desde el día uno se aumenta el límite de tiempo extra”, expuso Alejandro Caro, socio de Law-Labor & Employment de EY México.

Durante la presentación de un estudio de la firma sobre el nivel de preparación de las empresas para la jornada laboral de 40 horas, el especialista puntualizó que la gradualidad del nuevo límite de tiempo extraordinario “es importante”, de lo contrario, entraría en vigor de manera inmediata.

“Otro tema que es importante aclarar en la legislación secundaria es el registro electrónico de asistencia y de jornada, ya que si la jornada se define como el tiempo en el que efectivamente presta sus servicios el trabajador es importante medir cuál es el tiempo efectivo. Entender cómo medirlo y saber si habrá una obligación de llevar registro de asistencia será importante ver qué reglas se dan”, apuntó.

Uno de los puntos centrales de la reforma secundaria de jornada laboral será la reglamentación de la distribución de las horas de trabajo, desde la perspectiva de Alejandro Caro, si bien la LFT permite a los empleadores y trabajadores redistribuir las horas en menos días para permitir un mayor descanso, “la regla no es específica sobre cuántas horas se pueden redistribuir en un día, esperaríamos que haya una regla aclarando esto”.

Por otro lado, Jacqueline Álvarez, socia de Law - Labor & Employment de EY México, expuso que la implementación de un banco de horas es otro de los cambios solicitados para la reforma a la LFT.

“Hoy no lo tenemos regulado, las empresas lo operan a través de sindicatos, pero sería importante tenerlo”, subrayó.

Adicional a esto, agregó la especialista, hay expectativa en torno al posible cambio en la definición de la jornada laboral. “Se ha dicho que se iban a hacer algunas modificaciones, que se entiende que se considerará como parte de la jornada efectiva cuando el trabajador está a disposición del patrón, veamos si va a venir el texto así y esto nos ayudará a las empresas a implementar mejores prácticas”.

Reforma secundaria de jornada laboral: ¿Qué esperar?

La jornada laboral de 40 horas quedó establecida en la Constitución el mes pasado, la modificación a la Carta Magna incluyó un régimen de transición y dio un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión armonice la Ley Federal del Trabajo.

En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas al Senado, una para modificar la Constitución (la cual fue retomada sin cambios) y otra para reformar la LFT.

En una entrevista para El Economista, la senadora Geovanna Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que la iniciativa presidencial servirá de base, aunque no se descartan incorporar otros ajustes en el proyecto.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos Primera del Senado sesionarán este miércoles 8 de abril para votar la reforma secundaria de jornada laboral.

De mantenerse los cambios propuestos por la Presidenta, la reforma contemplaría un régimen de transición para el nuevo límite de tiempo extraordinario y la obligación patronal de contar con un registro electrónico de las horas de trabajo.

Jornada laboral de 40 horas: ¿Qué cambios ya son un hecho?

Aunque la Ley Federal del Trabajo se armonizará, la reforma constitucional ya fijó disposiciones que son un hecho en torno a la implementación de la jornada laboral de 40 horas, estos son los elementos que ya no tendrán cambios:

Las 40 horas semanales

La transición gradual hasta el 2030

El nuevo tope de tiempo extraordinario

La prohibición de reducir salarios y prestaciones

La restricción de que los menores de 18 años laboren horas extra

Con estos cambios, México se posicionará como la tercera economía con la jornada laboral más corta en Latinoamérica.