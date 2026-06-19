El futuro de la flexibilidad está en el aire, 35% de empresas no define si continua el home office 

El futuro de la flexibilidad laboral está en el aire: un tercio de los empleadores no tiene claro si mantendrá o no esquemas como el trabajo híbrido o el home office ante la duda de cómo garantizar la productividad con estas modalidades, de acuerdo con datos de la Asociación de Recursos Humanos de Occidente (ARIOAC).

Un 35% de las empresas consultadas por ARIOAC respondió que “aún no está definido” el futuro de la flexibilidad laboral en sus organizaciones, según la Encuesta Flexibilidad Laboral y Home Office en las Empresas 2026.

Mientras que 41% de estos empleadores considera que se “mantendrá igual” y sólo 15% los aumentará frente a un 9% que planea disminuirlos.

Presencialidad y trabajo híbrido lideran las preferencias patronales

“Las organizaciones continúan privilegiando esquemas presenciales e híbridos”, destaca la ARIOAC.

La tendencia apunta a dar reducir el home office total, regresar a la presencialidad y transitar a los modelos híbridos con al menos un día en el centro laboral.

"Observamos que hay una transición. Lo que sí se va a quedar, lo que se está quedando, son los esquemas híbridos. El trabajo remoto no ha sido reemplazado completamente por el presencial, pero sí las empresas han evolucionado a modelos que combinan oficina y días de trabajo a distancia lo que es muy valorado por todos los colaboradores", dice Arleth Leal, cofundadora del Colegio de Innovación en Recursos Humanos (CORH).

El 53% de los empleadores mencionó que trabajan bajo una modalidad totalmente presencial y sólo el 3% en un formato remoto 100 por ciento. En contraste, un 35% funciona con la modalidad híbrida de uno o dos días a la semana en la oficina y el resto a distancia.

De seguir la tendencia registrada este año y las preferencias de los empleadores por la presencialidad, ese 35% de indecisos podría transitar hacia el volver al centro laboral completamente o de manera híbrida.

“Predomina el trabajo presencial, aunque más de un tercio opera bajo esquemas híbridos. El home office evolucionó principalmente hacia esos modelos o se redujo significativamente”, añade el reporte de ARIOAC.

Fricciones de la flexibilidad laboral

Al interior de las organizaciones persisten resistencias a implementar o aumentar los esquemas de flexibilidad laboral por la inquietud de que disminuya la productividad de los colaboradores e impacte en sus resultados.

“Los principales obstáculos son cómo garantizar la productividad y cómo se vende la estrategia (de flexibilidad) a la dirección general, pues no todos los empresarios están convencidos de esta tendencia”, menciona en entrevista Alejandro Navarro Borja, director general de ARIOAC.

Los datos de la encuesta a empresas de sectores como alimentos, manufactura, tecnología, farmacéutico y consultoría empresarial indican que las principales resistencias están en los liderazgos, cultura organizacional y medición de desempeño que en total suman 72% de las respuestas.

“Quienes sí tienen implementado el home office dicen haber hecho ajustes en sus políticas para mantener productividad, adecuado para ciertas funciones, no toda la organización, principalmente administrativos y roles pertinentes”, explica Navarro Borja.

Sólo 9% opina que la flexibilidad genera mayor productividad

Esta preocupación por la productividad en esquemas flexibles pone en la conversación de los gestores de talento el cómo diseñar formatos que generen resultados y atraigan a los colaboradores.

“De la parte de Recursos Humanos observamos que la conversación ya no gira en torno a si el home office funciona o no, sino cómo construir modelos de trabajo que puedan equilibrar la productividad, el bienestar, la colaboración y los resultados del negocio”, comparte Arleth Leal.

Sólo 9% de los empleadores encuestados por ARIOAC consideró que el principal beneficio de la flexibilidad es una mayor productividad.

El 26% reportó que el balance entre vida-trabajo fue el beneficio principal, mientras que un 66% mencionó que mejoró la atracción y retención de talento, registró menor ausentismo y mayor compromiso.

“El teletrabajo ha llegado para convertirse en un esquema híbrido, pero de una forma más madura, más estratégica y más segmentada según la necesidad de cada organización y de cada puesto de trabajo”, agrega Arleth Leal.

Las modalidades de flexibilidad laboral más valoradas por los colaboradores son: