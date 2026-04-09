Proponen en el Senado hacer obligatoria la capacitación laboral en salud mental

En el Senado de la República se planteó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fijar la obligación patronal de brindar capacitación laboral enfocada en la prevención y atención de la salud mental de las personas trabajadoras a través de información y medidas que ponderen su bienestar.

La propuesta promovida por el senador Homero Davis Castro, del grupo parlamentario de Morena, plantea reformar el primer y cuarto párrafo del artículo 3°, así como los artículos 153, 512 y 512-A de la LFT, para garantizar que las personas trabajadoras cuenten con salud mental no solo en el trabajo, sino también en su vida familiar y social.

“Es necesario concientizar a los trabajadores de que vale más prevenir, identificar y atender las afecciones en la salud mental, para ello se proponen reformas para priorizar información sobre la salud mental en los cursos de capacitación como una medida preventiva que ayudan a dar bienestar a las y los trabajadores y sus familias”, se lee en la iniciativa.

De esta manera, la propuesta en el Senado que busca reformar el artículo 3 plantea que dentro de las condiciones que aseguren la vida digna y la salud en el trabajo se priorice la salud mental. En ese sentido, dentro de la promoción y vigilancia de la capacitación habrá énfasis en el cuidado mental de las personas trabajadoras.

Sobre dicha capacitación, la reforma al artículo 153 propone obligar a los patrones a brindar información sobre la importancia de prevenir afecciones en la salud mental, de forma que se eleve su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, a través de planes que deberán fijarse de común acuerdo entre el empleador y el sindicato o la mayoría de los trabajadores.

Asimismo, la modificación al artículo 512 de la LFT señala que los reglamentos e instructivos expedidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fijarán dentro de las medidas para prevenir riesgos de trabajo información sobre la importancia de la salud mental.

A su vez, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CCNSST) ayudará en el diseño de una política nacional para proponer reformas, adiciones a reglamentos y normas oficiales en materia de salud física y mental.

¿Es necesaria una reforma de capacitación en salud mental?

Aunque en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión, según la Secretaría de Salud y 35 millones han experimentado un episodio depresivo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no se acostumbra a acudir a consultas médicas para tratar asuntos relacionados con la mente.

Lo anterior supone un problema, ya que los trastornos mentales, especialmente graves, afectan la funcionalidad del individuo no solo en el ámbito laboral, sino también familiar y social, en algunos casos pueden ser motivo de una discapacidad psicosocial que merma las relaciones interpersonales y reducen la calidad de vida.

En esa línea, el senador Homero Davis Castro subraya que para que una persona sea funcional, productiva y capaz de alcanzar metas, requiere de un adecuado funcionamiento de su salud mental, no solo a nivel biológico y psicológico, sino también social, y es ahí donde entra la responsabilidad de los centros de trabajo.

“La vida apresurada que llevamos difícilmente nos permite darnos cuenta de que estamos cautivos por la depresión y la ansiedad, los dos principales trastornos de salud mental en nuestro país, y casualmente estos se encuentran en entornos laborales, pues es ahí donde existe una mayor tasa de incidencia de fatiga crónica e insomnio”, se lee en la iniciativa de reforma a la LFT que yace en el Senado.

Cuidar la mente es fundamental, porque es donde se realizan los procesos psíquicos y actividades cognitivas como el pensamiento, la memoria y las emociones, que en conjunto ayudan a elaborar ideas, reflexionar, resolver problemas, percibir el entorno, recordar información, interpretar la realidad, imaginar y tomar decisiones.

No obstante, cuando hay síntomas de ansiedad, agotamiento o depresión, las personas enfrentan dificultades para concentrarse, tomar decisiones y llevar a cabo su trabajo de forma efectiva, problemas que se expanden a otras áreas de la vida y afectan la motivación, disminuye el compromiso y se pierde equilibrio entre la vida personal y laboral.

Lo anterior, en muchos casos, provoca que los ambientes de trabajo se enfrenten a problemas de comunicación y conflictos constantes entre compañeros, y considerando que en esos espacios es donde pasan más tiempo en el día, el senador de Morena destaca que, el trabajo puede ser gratificante o generar mayor estrés y problemas de salud mental.

“Como en todas las enfermedades la prevención es una de las mejores alternativas para devolver la salud a las personas, por ello deben intensificarse los servicios de atención y prevención oportuna de la mente”, destaca la propuesta de reforma a la LFT.

La iniciativa se encuentra en el Senado, y según detalla en su exposición de motivos, de aprobarse entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).