Monitor Laboral: Donación de vacaciones, salario de educación dual y salud mental, temas de marzo

En marzo la agenda laboral en el Congreso de la Unión fue dinámica, además de nuevos proyectos que avanzaron en los plenos, se plantearon iniciativas para ampliar derechos en el trabajo, temas en torno a la salud mental, transparencia en las condiciones laborales, fomento al desarrollo de talento especializado, desconexión digital y promoción de la solidaridad, fueron los ejes de las propuestas.

En el mes pasado se presentaron 39 iniciativas laborales entre la Cámara de Diputados y el Senado. Con estos proyectos, la actual legislatura acumula más de 400 propuestas vinculadas con la legislación de trabajo.

Estas fueron las propuestas más destacadas en marzo:

Donación de vacaciones

El tema volvió a la agenda, pero ahora de la mano de legisladores del PRI, la diputada Paloma Domínguez Ugarte y el diputado Rubén Moreira presentaron una propuesta para reconocer en la Ley Federal del Trabajo (LFT) el derecho a la donación de vacaciones, con la obligación para todos los centros de trabajo con más de 100 empleados de contar con un sistema de permuta de días de descanso.

Similar al proyecto presentado el año pasado por la diputada Carina Piceno Navarro (Morena), la modificación a la LFT busca que los días donados sirvan para que los trabajadores que requieran más tiempo para el cuidado de menores, personas con discapacidad o familiares enfermos, cuenten con días adicionales. La iniciativa plantea que sólo se pueda donar el excedente de 12 días de vacaciones, el periodo mínimo establecido en la LFT para quienes cumplen su primer año de servicio.

Salario para estudiantes de formación dual

La iniciativa impulsada por los diputados del PAN plantea reconocer en la LFT los contratos de formación dual, un esquema especial para los jóvenes que estudian una carrera y adquieren habilidades prácticas en los centros de trabajo durante su formación académica.

El contrato, además de regular la formación dual en las empresas, les daría acceso a los jóvenes a un pago de por lo menos el salario mínimo mensual, este año ese umbral es de 9,582 pesos, además de seguridad social. Para las empresas, se propone un estímulo fiscal sobre las erogaciones.

Copia del contrato de trabajo

El proyecto promovido por el diputado Juan Ignacio Zavala (MC) busca establecer como obligación patronal la entrega de una copia del contrato de trabajo a las personas antes de su primer día de servicios.

El legislador afirma que la LFT tiene una laguna legal en esa materia, ya que, si bien se indica que el contrato contiene las condiciones mínimas de trabajo, al no existir la obligación expresa de entregar una copia, se genera un desincentivo para la formalización de la relación laboral.

“El objetivo de la iniciativa es ayudar a que las personas trabajadoras puedan tener acceso a la información de manera oportuna y dentro de ámbito de las relaciones laborales. A su vez, reconoce que existen situaciones en las que las contrataciones se deben de realizar de manera urgente. Por ende, no establece un plazo mínimo previo al inicio de la relación laboral en que la persona trabajadora deba contar con su contrato de trabajo por escrito”, expone el diputado.

Salud mental

Este fue el tema más recurrente en las iniciativas presentadas en marzo, desde permisos de salud mental hasta capacitación para el cuidado de esta, fueron las propuestas que se plantearon.

Uno de los proyectos, promovido por la bancada de MC en la Cámara de Diputados, busca incorporar en la LFT los permisos por salud mental, una licencia otorgada por los empleadores de máximo siete días por semana y hasta en dos ocasiones al año para ausentarse del trabajo con goce de sueldo por un padecimiento mental, para acceder al derecho es necesario presentar un certificado emitido por un profesional de la salud, la iniciativa prohíbe a los empleadores solicitar al empleado detalles sobre la condición mental.

También se promovió en el Senado un proyecto para establecer en la Ley Federal del Trabajo la obligación patronal de otorgar capacitación a los trabajadores con información para la prevención y atención de la salud mental. La iniciativa es del senador Homero Davis Castro (Morena).

Por último, en San Lázaro el diputado Israel Betanzos Cortes (PRI) propuso que las empresas cuenten con servicios de salud mental atendidos por un profesional de psicología. La iniciativa también propone que entre las obligaciones de los trabajadores se encuentre el aprovechamiento de esta prestación, acudiendo al menos una vez por mes a consulta.

Desconexión digital

La propuesta del diputado Eduardo Gaona Domínguez es reconocer el derecho a la desconexión digital al término de la jornada laboral, durante vacaciones y permisos. Y reconoce que el tiempo adicional dedicado al trabajo al finalizar el horario ordinario, debe pagarse con la regulación de tiempo extraordinario.

En el proyecto presentado el mes pasado, el legislador también establece entre las prohibiciones patronales, exigir a los empleados en teletrabajo la atención de asuntos o tareas fuera del horario pactado en el contrato.

¿Qué esperar en reformas laborales?

El resto del 2026 se perfila como un periodo con muchas discusiones en torno a derechos laborales. Por ahora, el tema más seguro es la reforma secundaria de jornada laboral, si bien el Congreso de la Unión aún tiene un plazo más amplio para realizar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en abril podrían analizarse los ajustes para que los cambios puedan entrar en vigor el 1 de mayo de este año.

Si bien la reforma constitucional ya está vigente, la jornada laboral de 40 horas aún requiere de los cambios a la legislación secundaria. Lo que ya no se moverá, porque está plasmado en la Carta Magna, es el nuevo límite de 40 horas por semana, la transición gradual (junto con el calendario), los nuevos máximos para el tiempo extraordinario y la prohibición de reducir salarios y prestaciones durante la implementación.

Sin embargo, en el último mes tomaron fuerza cuatro reformas laborales, los proyectos ya tienen un avance en una de las dos Cámaras y podrían aprobarse en lo que resta del año. En esa lista se encuentran:

Derecho a la desconexión digital (aprobada por la Cámara de Diputados) Transparencia salarial (avalada en comisiones de la Cámara de Diputados) Prohibición del buró laboral (aprobada en el Senado) Certificación de cumplimiento laboral para empresas de agroexportación (proyecto promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviado al Senado para su análisis).

Estas pueden ser las nuevas reformas laborales que vean la luz, todos los proyectos (con excepción del certificado laboral) fueron avalados por unanimidad y sólo requieren del aval de la colegisladora para que se materialicen.