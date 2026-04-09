La Casa Blanca confía en que Warsh asumirá la presidencia de la Fed en mayo

El ⁠asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ⁠afirmó este jueves que confía en que Kevin Warsh asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed) en ⁠mayo, al tiempo que indicó que ⁠no espera que el actual jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, permanezca en el consejo.

"Estoy muy seguro de que eso sucederá", afirmó Hassett a Fox Business Network, añadiendo que cree que está previsto que la audiencia de confirmación de Warsh comience la próxima semana.

Hassett señaló que Powell indicó que dejará la Fed una vez que se elija un nuevo presidente.

"Realmente ha dado a entender que, una vez que se confirme al nuevo presidente, él se hará a un lado, y eso es lo que debe hacer", dijo Hassett en el programa "Mornings with Maria".

Sin embargo, Powell dijo en marzo que no abandonará la Fed al menos hasta que concluya la investigación penal encabezada por la fiscal federal Jeanine Pirro y ⁠que aún no había decidido si ⁠permanecería en su puesto ⁠de gobernador en la junta del banco central estadounidense, que dura hasta ⁠2028.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo.

La semana pasada, un juez confirmó la suspensión de las citaciones emitidas en la investigación sobre Powell, lo que abre la puerta a una probable apelación que podría retrasar aún más la iniciativa del presidente Donald Trump ⁠de nombrar a un jefe más dócil en la Fed.