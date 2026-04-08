Mandos medios impulsan caída del compromiso laboral a su menor nivel en cinco años

Las personas en posiciones de jefatura y gerencia se sienten cada vez menos comprometidas con su trabajo, cerrando con ello la brecha con los niveles observados entre sus subalternos. En la actualidad, sólo 22% de quienes se desempeñan en estos roles experimentan una relación positiva con su empleo, revelan datos de Gallup.

De acuerdo con el informe El estado del lugar de trabajo global 2026 difundido por la firma este miércoles, el compromiso laboral entre los mandos medios en las empresas se redujo drásticamente entre 2022 y 2025, al pasar de 31 a 22%, una baja de nueve puntos. En el mismo periodo, esta medición entre los empleados en general pasó de 20 a 19 por ciento.

“El compromiso mide el grado de vinculación psicológica que las personas trabajadoras tienen con su labor, su equipo y su empleador. A lo largo de los años, los datos de Gallup han mostrado de manera consistente una fuerte relación entre el compromiso de los empleados y la productividad de las unidades de negocio, incluyendo indicadores como la rentabilidad y las ventas”, se puntualiza en el informe.

Compromiso laboral registra fuerte caída en mandos medios.Gráfico: El Economista

En general, el reporte indica que el compromiso laboral en el mundo descendió a 20% en el último año, su nivel más bajo desde 2020. La factura: una pérdida de 10 billones de dólares en productividad, lo que equivale a 9% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

La caída observada en el reporte de este año se atribuye principalmente a los gerentes y jefes, cuyo nivel de compromiso disminuyó de 27 a 22% entre 2024 y 2025, mientras que entre las personas que no tienen posiciones de mando subió de 18 a 19% en el mismo periodo.

“Desde 2022, el nivel de compromiso de los gerentes ha disminuido nueve puntos. El compromiso de los colaboradores individuales también se redujo, aunque ha mostrado una ligera recuperación… En síntesis, los gerentes solían contar con un ‘margen adicional de compromiso’ en el entorno laboral, pero cada vez están tan comprometidos como las personas a su cargo”, se expresa en el estudio.

Compromiso laboral baja a 20%.Gráfico: El Economista

Gran parte de este comportamiento, según los estudios realizados por Gallup, se debe a la presión que experimentan los mandos medios al tratar de “cuadrar el círculo” entre las nuevas exigencias de la empresa y las expectativas de los empleados. En 2025, por ejemplo, esto se acrecentó ante la exigencia de un mayor uso de inteligencia artificial (IA) en las organizaciones.

De hecho, las personas en posiciones de jefatura y gerencia reportan niveles de estrés diario más altos (45%) que el resto de los empleados (39%). El promedio general para 2025 fue de 40%, el mismo dato que un año antes.

En México, el compromiso laboral disminuyó de 31 a 29%, mientras que la prevalencia del estrés bajó de 44 a 41% frente al reporte anterior.

En el terreno de las emociones negativas en el entorno laboral identificadas por Gallup, la presencia de la tristeza y la soledad entre los trabajadores se mantuvo en 23% y 22%, respectivamente, mientras que el enojo aumentó un punto porcentual y se ubicó en 22 por ciento.

Estrés afecta al 40% de las personasGráfico: El Economista

El cuello de botella de la IA

A pesar de la cuantiosa inversión que han realizado las empresas en proyectos de IA –estimada en alrededor de 40,000 millones de dólares por el MIT–, el 89% de los ejecutivos no observa un impacto en la productividad laboral y sólo 12% de los empleados que la usan considera que esto ha transformado su forma de trabajar.

De acuerdo con la información presentada por Gallup, los casos de éxito en la implementación de la IA en las organizaciones están relacionados con dos factores principales: la integración de estas herramientas con los sistemas existentes y una adopción impulsada por los mandos medios y el liderazgo en general.

Sin embargo, la realidad es que solamente un tercio de los trabajadores en empresas que han comenzado a integrar tecnologías de IA considera que su jefe apoya activamente el uso de estas herramientas en su equipo.

“Los datos de Gallup apuntan a una respuesta que el mundo corporativo ha ignorado en gran medida: los gerentes. En las organizaciones que invierten en IA, el principal predictor de adopción por parte de los empleados, además de la integración técnica, es que su jefe directo la promueva activamente. Incluso la red neuronal más sofisticada no puede compensar a un líder de equipo indiferente”, afirma Jon Clifton, CEO de Gallup.

Ante este contexto, la firma advierte que la forma en la que se lidere al talento frente a la IA será tan importante como la implementación de esta tecnología en las empresas. Incluso, agrega, estas mismas herramientas pueden utilizarse como apoyo para mejorar la gestión del talento y, por ende, el compromiso laboral.

“La gestión eficaz de las personas es una habilidad. Sin embargo, pocos gerentes cuentan con talento natural para ello y muchos no han recibido la capacitación necesaria para guiar con éxito a equipos e individuos hacia un alto desempeño. Las herramientas de IA tienen el potencial de ofrecer asesoría en tiempo real y personalizada para los gerentes, basada en las mejores prácticas de gestión. Estas capacidades podrían transformar el entorno laboral a nivel global”, concluye.