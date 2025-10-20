NOM-035: Aplicación poco seria ha inhibido cambios reales

¿Disminuyeron los riesgos psicosociales con la entrada en vigor de la NOM 035? A seis años de su implementación, los resultados dejan que desear. Aunque su meta es prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo, las empresas no han logrado hacer una interpretación de datos eficaz.

Jorge Gutiérrez Siles, consultor senior de Kaysa Salud y Bienestar, revela que, “los niveles de estrés siguen muy altos, incluso más que antes de entrar la norma en vigor”; la razón, explica, es porque se ha “avanzado en el discurso, pero no así en la transformación real de las condiciones de trabajo”.

Las organizaciones piensan que basta aplicar encuestas y luego contratar programas de bienestar emocional, pero la norma no los pide y eso solo desvía la atención del problema, critica. “No se trata de dar terapia a la persona, sino más bien sanar el sistema”.

El problema es que “un porcentaje muy alto de empresas cree que solo deben cumplir con el diagnóstico”, dice Erika Villavicencio-Ayub, directora de DserOrganizacional para Latam, quien agrega, esta idea deteriora la salud mental, más aún porque “el diagnóstico a veces no se califica bien".

Gutiérrez Siles detalla que prevenir factores de riesgos psicosocial exige repensar los procesos, formar líderes responsables, rediseñar las cargas de trabajo y crear un entorno digno. “No se cumple con la norma contratando psicólogos o médicos”.

Y añade, “no se trata simplemente con hacer cuestionarios y un curso de motivación”, sino de profundizar en las causas. “Como eso no se hace, entonces mejor contratamos psicólogos para que los atiendan y el problema es que ya no se realizan las acciones para prevenir”.

La NOM-035 no es wellness

Las cifras refrendan la crisis. En México, casi la mitad de las personas han experimentado acoso laboral o mobbing, según datos de Kelly. Y en el último año, las renuncias por cargas laborales excesivas crecieron en más de un 50%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A esto se suma que cuatro de cada 10 trabajadores son víctimas de violencia laboral, y al menos 18 millones de colaboradores padecen algún trastorno mental, revela Gutiérrez Siles, quien reconoce: "un gran problema en México es que no tenemos cifras confiables”.

En esa línea, la investigadora Erika Villavicencio comparte que, sólo con la aplicación de la NOM-035, ha diagnosticado a más de 15,000 trabajadores con burnout, un desgaste crónico que da pie a "emociones cínicas" como desilusión, resentimiento e indignación.

Gutiérrez Siles agrega que la ansiedad y depresión siguen creciendo, lo cual explica por qué solo dos de cada 10 trabajadores tienen engagement con su organización. “Los otros ocho no lo están, y, aun así, la empresa ofrece condiciones ‘agradables’”, que no atacan el problema de raíz.

Menciona que las cifras existentes son publicadas por compañías con sesgos que “ofrecen sus servicios, prácticas, mindfulness, yoga, team building, cursos y demás”, pero eso no resuelve “la crisis estructural”, ni las causas que generan los factores de riesgo.

“No se trata de invertir en acciones de moda, debemos ser más selectivos”, complementa la directora de DserOrganizacional, quien sugiere, hay que ver “que le duele a cada área”.

En ese sentido, el experto de Kaysa comparte que “la prevención de las causas es vital. Si tú tienes un acto de violencia laboral, tienes que atenderlo conforme a tu protocolo y emitiendo las recomendaciones correctivas necesarias según tus políticas, principios y valores de la empresa”.

Además, puntualiza en que la norma “tiene tres verbos: Identificación, análisis y prevención, pero a la luz de las mediciones nacionales, no vamos corrigiendo nada”, ya que, si la NOM se aplicara bien, “todas las mediciones de estrés laboral habrían descendido”

NOM-035: Aplicarla mal es peor que no implementarla

Los expertos coinciden en que la NOM 035 tiene margen de mejora, pero su cuerpo normativo es suficiente para generar cambios; el problema reside en la implementación e interpretación de los resultados, pues las empresas no han sabido transformar la información en planes de acción efectivos.

En la mayoría de los casos se realiza el diagnóstico y se "escucha" a los trabajadores, pero no hay cambios reales, solo nuevos beneficios de bienestar. Este patrón, sin datos transformándose en soluciones, es “muy perjudicial para la atención de los factores de riesgo”, apunta Gutiérrez Siles.

Los especialistas coinciden en que las consecuencias de una mala aplicación de la norma es peor que no implementarla, ya que el trabajador sigue en riesgo y eso desencadena su pérdida del sentido de pertenencia y confianza hacia la organización, estrés crónico y otros trastornos mentales.

Esto genera una “ruptura en el contrato psicológico”, detalla Villavicencio. Agrega que también incrementa la rotación, el ausentismo y el índice de siniestralidad, pues “hay mayor probabilidad de que la gente cometa algún error por falta de concentración”.

Gutiérrez dice que la prevención requiere “cambios organizacionales, jornadas de trabajo razonables, liderazgo empático, reconocimiento, buena comunicación y participación de todos”, a través de metodologías probadas, con estadísticas confiables y vigilancia.

Por otra parte, Villavicencio puntualiza la importancia de contar con un plan de acción para obtener resultados, segmentar datos y priorizar atención con metas específicas. “La norma por sí misma no es la panacea”.