Clonación de voces e imagen, avanzan los primeros derechos laborales en la era de la IA

Los primeros derechos laborales en la era de la inteligencia artificial (IA) avanzan en México, al menos para el sector creativo y artístico, luego de que la Cámara de Diputados aprobara reformas para blindar a artistas, intérpretes y ejecutantes frente al uso no autorizado de su voz e imagen mediante sistemas de IA.

El dictamen establece que el uso de la voz e imagen de artistas a través de IA o cualquier otra tecnología deberá contar con su consentimiento y una remuneración.

Los diputados aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal del Derecho de Autor con el objetivo de poner límites al uso de la IA para proteger los derechos laborales y de autoría frente a los sistemas automaizados capaces simular, replicar, clonar o transformar la voz humana.

“Estamos protegiendo a los intérpretes y a los que hacen doblaje, para que no usen sus imágenes y sus voces sin su consentimiento y, a cambio, reciban una remuneración por quien lo use, porque actualmente no reciben ni protección ni remuneración y pueden hacer uso de su voz y su imagen en inteligencia artificial”, explicó Ricardo Monreal, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja.

En materia laboral, se aprobaron reformas a cinco artículos de la LFT y se agregó uno, además de cambiar la denominación del Capítulo XI a Personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes con la intención de usar un lenguaje incluyente.

El dictamen retoma la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheibaum, con algunos ajustes, y atiende a los sectores interesados, dijo Monreal. Agregó que hubo cabildeo de la industria de la radio, televisión, de los actores, de los artistas de doblaje, intérpretes, quienes presentaron a los legisladores sus inquietudes de aprobar en los términos originales, mencionó el diputado morenista. “De ahí surge la inquietud de proponer estas modificaciones a siete artículos que son indispensables”, explicó en tribuna.

LFT protegerá a artistas frente al uso de la IA

En el artículo 304 se agregó a locutores, locutores comerciales y actores de doblaje como sujetos de protección en el apartado de derechos laborales para artistas, intérpretes o ejecutantes. La restricción de la clonación de voz e imagen será aplicable tanto para las herramientas tecnológicas actuales como para las futuras.

Además, se adicionó el artículo 305 Bis para establecer que los contratos de trabajo deben estipular las condiciones y remuneración para el uso de su imagen o voz a través de IA o cualquier otra tecnología.

“En los contratos que regulen la relación laboral de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes, se deberán estipular de manera específica las condiciones y la remuneración correspondiente para la utilización de su imagen o voz a través de sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología”, dice el artículo 305 Bis.

“Sustituye un esquema prohibitivo general por un modelo basado en la regulación contractual y establece la obligación de definir en el contrato las condiciones y la remuneración por el uso de imágenes o el uso de voces, incluyendo el empleo de inteligencia artificial y otras tecnologías, se propone que se especifique sobre qué uso no previsto no requerirá acuerdo entre las partes para otorgar de esta manera certeza jurídica y mayor flexibilidad", de acuerdo con la exposición de modificaciones al dictamen.

Si bien el proyecto contemplaba sanciones de entre 117,310 pesos y 586,550 pesos por no respetar las nuevas disposiciones, estas fueron eliminadas en el dictamen final, luego de una reserva promovida por el diputado Ricardo Monreal, esto para mantener coherencia en la resolución de confictos con la Ley Federal de Derechos de Autor.

Prohiben clones de voz e imagen mediante IA

Las modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor incluyeron cambios a 15 de sus artículos y nueve adiciones.

En los cambios propuestos por Monreal y avalados en el pleno, destaca el artículo 87 en el que se fija que la imagen y la voz de los artistas y sus personajes sólo puede ser usada o publicada con su consentimiento expreso o de sus representantes o los titulares de los derechos. Además establece que no será una violación a los derechos cuando el uso de la imagen o la voz se realice con fines parodia, sátira o imitación creativa.

En la modificación al artículo 118 fracción VIII sustituye el concepto de imitación por suplantación y precisa que la conducta prohibida consiste en la generación de simulaciones o clones mediante IA que sustituya la prestación profesional o induzca al error.

En el artículo 121 se estipula que cualquier clonación o suplantación de la voz o imagen hechas con IA u otra tecnología requerirán de un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

El dictamen fue avalado en en lo general con 335 votos a favor, cero en contra y 129 abstenciones, y en lo particular, con cambios, recibió 368 votos a favor, cero en contra y 104 abstenciones. El Senado recibió la minuta este miércoles para su evaluación.