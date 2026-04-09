Redes sociales e IA dañan la salud, libertad y democracia

Un desafío creciente para la salud pública es la adicción que generan las redes sociales, basadas en algoritmos diseñados para captar y retener la atención de las personas. Los algoritmos son sistemas complejos de aprendizaje automático que analizan cada interacción que tienen todos los usuarios de las redes sociales -desde el tiempo que dedican a ver una publicación, los clics, comentarios y reacciones- para predecir qué contenidos les son más atractivos. Con esta información, ajustan instantáneamente lo que se visualiza en las publicaciones y dan prioridad a las que maximizan el tiempo de permanencia en la plataforma.

El mecanismo es un ciclo de retroalimentación: el usuario interactúa, el algoritmo aprende y devuelve recompensas variables en forma de validación social o contenido altamente estimulante. Este refuerzo intermitente activa la secreción de dopamina en el cerebro, genera expectativas y refuerza el hábito. En lugar de ser neutrales, los algoritmos están diseñados para explotar vulnerabilidades psicológicas como la necesidad de pertenencia, la comparación social y la búsqueda de aprobación. Así, lo que parece un simple sistema de recomendación se convierte en un motor de adicción digital. Los algoritmos predicen el comportamiento y lo moldean al crear y explotar un entorno en donde la atención es el recurso más valioso y la salud mental queda expuesta a riesgos significativos como ansiedad, depresión y dependencia. Igual que los productos ultraprocesados, las redes generan adicción y limitan las elecciones individuales, es decir, restringen la libertad del individuo.

El funcionamiento del algoritmo es así: cuando el usuario da un “like”, comenta o pasa tiempo viendo un contenido, registra esa acción como señal de interés, analiza sus patrones de comportamiento (temas de interés, emociones, tiempo de permanencia) y ajusta el flujo de publicaciones, noticias o actualizaciones que visualiza en sus redes sociales (feed) para mostrar contenido similar o más intenso. La persona recibe validación social (“likes”, emojis, comentarios) o material visual más atractivo. Esa recompensa genera expectativas que enganchan a permanecer en la plataforma en espera de reconocimiento. Y con las señales positivas libera dopamina, que nos da placer y motiva, pues es la molécula que regula la atención, el aprendizaje y el estado de ánimo.

El ciclo se retroalimenta: los usuarios vuelven a interactuar para obtener nuevas recompensas y aumentan el tiempo de uso. El hábito se convierte en necesidad: revisar notificaciones, consumir contenido sin límite y el algoritmo se sigue optimizando para maximizar la atención. La trampa mediante la que las redes sociales enganchan al individuo consiste en el mecanismo de mostrar publicaciones similares a las que le gustaron para mantener la curiosidad, técnica conocida como scroll. Los efectos personales son ansiedad, baja autoestima y dependencia; los resultados sociales son polarización, manipulación informativa y monetización del tiempo de atención de los usuarios. De este modo, mientras las tecnológicas se enriquecen, los individuos pierden libertad.

Los algoritmos de redes sociales explotan la arquitectura social de nuestro cerebro descrita por Matthew Lieberman en Social: por qué nuestros cerebros están diseñados para conectarse: estamos determinados para buscar pertenencia y evitar el dolor social causado por la marginación o exclusión, que es similar al dolor físico. Esta estructura biológica de seres sociales es explotada por las tecnológicas para generar adicción digital, con consecuencias graves en la salud mental y un aumento de suicidios, especialmente entre niños y jóvenes. La reciente sentencia de la Corte en Estados Unidos contra Meta y YouTube confirma que las plataformas fueron diseñadas a propósito para enganchar a las personas, sin advertirles de los riesgos que corren.

Lieberman explica que nuestros cerebros evolucionaron para adoptar las creencias y valores de quienes nos rodean, porque la supervivencia dependía de la cohesión grupal. Los algoritmos de redes sociales aprovechan esta predisposición: priorizan contenido que refuerza las creencias del grupo, generan cámaras de eco (cuyo efecto es la polarización política y el rechazo al otro, al diferente) y convierten la validación social en un estímulo constante. Cuando un usuario recibe “likes” o comentarios, experimenta una recompensa dopaminérgica y cuando no los recibe, su cerebro procesa la exclusión como dolor físico. Este ciclo de recompensa aleatoria es el núcleo de la adicción digital.

Las consecuencias son devastadoras. En niños y adolescentes, la exposición prolongada a las redes se asocia con ansiedad, depresión, dismorfia corporal, trastornos alimenticios y autolesiones. En diversos casos, la presión social y la comparación constante han contribuido a un aumento de los suicidios entre los jóvenes. En adultos mayores, la soledad y la búsqueda de conexión digital tienden a derivar en dependencia, con efectos perjudiciales para su salud mental, deterioro cognitivo y aislamiento. La evidencia científica muestra que el dolor social ocasionado por el rechazo o marginación en las redes es un proceso neurológico que activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, lo que explica la intensidad de sus efectos en las personas.

Adicionalmente, la convergencia entre los algoritmos de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, que simulan empatía, intensifican la adicción a estos sistemas que manipulan la necesidad humana de pertenencia y conexión. El resultado es un lucrativo modelo de negocio.

La investigación publicada en Nature por Mustafa Suleyman advierte que inclusive la inteligencia artificial está programada para secuestrar nuestra empatía. El estudio muestra que el espejismo de intimidad y vínculos emocionales con los chatbots induce a que las personas desarrollen apego hacia sistemas mecánicos que pueden usarse para manipular nuestra conducta social y provocar dependencia.

Por si fuera poco, las redes sociales han contribuido al deterioro de la conversación pública y, en consecuencia, han menoscabado a la democracia. Este daño adicional es una de las mayores preocupaciones de la era digital. El Instituto Reuters ha documentado que las redes sociales se han consolidado como la principal puerta de acceso a la información, especialmente para los más jóvenes. Esto significa que millones de ciudadanos forman sus opiniones sin procesos deliberativos, derivados del flujo constante de vídeos, datos, emociones, ruido y entretenimiento de los algoritmos diseñados para maximizar la atención.

Como el feed o flujo continuo de contenidos está diseñado para enganchar, no para informar, el resultado es un espejismo informativo, que deforma la realidad. La opinión pública, que en democracia es la materia prima sobre la que se construyen consensos y decisiones, se vuelve frágil y volátil. Si la opinión se debilita y pierde densidad, el debate público se transforma en una sucesión de reacciones inmediatas, y con ello se erosiona la calidad del sistema democrático.

En suma, los algoritmos, al priorizar contenido emocional y extremo, generan cámaras de eco que refuerzan creencias y prejuicios. Ello limita la diversidad de perspectivas y fomenta la radicalización. La conversación pública es inestable porque la información muta sin cesar y la opinión se torna frágil y vulnerable a la manipulación. La realidad que emerge ante nuestros ojos es una construcción social fragmentada y limitada, de emociones intensas y entretenimiento sin fin que se entrelazan para formar las percepciones colectivas. Esta mezcla, debilita la deliberación democrática, porque sustituye la reflexión por la reacción y la información verificada por el ruido algorítmico. El desafío es enorme: a medida que la opinión pública se convierte en un producto moldeado por los algoritmos, el riesgo es que la democracia misma se degrade, al perder la base que sustenta un debate informado y plural.

Como se aprecia, nuestra tendencia gregaria, que nos impulsa a imitarnos, la cultura (los relatos que nos identifican y guían la conducta humana) y estructura biológica delimitan nuestra libertad. Y el sistema productivo que fomenta nuestro deseo de consumo ilimitado, así como la manipulación de la atención para lucrar, han encontrado la forma de arrebatar nuestro pequeño resquicio de libre elección. Ergo, mantener nuestro espacio de libertad implica regular el modelo de producción. Por el daño físico y emocional que causan redes sociales y sectores económicos, está en manos de Salud impulsar nuevas leyes y normas.

Fuentes consultadas