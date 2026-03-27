6 de cada 10 trabajadores en México están preocupados por el deterioro de su salud mental

Es una crisis silenciosa (y muy visible al mismo tiempo): el deterioro de la salud mental, una situación que preocupa a 59% de los trabajadores en México, casi 6 de cada 10 personas. Esto es lo que evidencia la Encuesta Nacional de Recursos Humanos 2026 de Sesame e isEasy.

La cifra es un reflejo del estado actual de la atención del bienestar, si bien hay mayor conciencia en torno a la importancia de este tema, el abordaje de la salud en el trabajo aún no es integral. De hecho, la calificación de programas de salud mental es el 3.09 en una escala de 5; es decir, pasan de panzazo, pero sin un nivel satisfactorio.

“No siempre estas estrategias de bienestar son personalizadas o atienden en realidad a lo que pasa en la organización”, dijo Ivonne Vargas, una de las autoras de la investigación durante la presentación de los resultados. De hecho, apuntó la especialista, el abordaje del bienestar hoy se percibe más como prestaciones extralegales y flexibilidad.

El estudio puntualiza que “el cuidado de la salud mental no puede sostenerse sólo con programas aislados”, se requieren decisiones en torno a las cargas de trabajo, la desconexión laboral y el descanso.

“La jornada laboral consume todo el tiempo y la energía impidiendo realizar otras actividades fuera del trabajo”, advierte la encuesta de Sesame e isEasy.

El bienestar en el trabajo es una de las cinco dimensiones analizadas, también se contemplaron la capacitación, la cultura y liderazgo, la experiencia digital de los colaboradores y la preparación para las reformas laborales.

En el caso de la implementación de reformas laborales, se observa un avance en el cumplimiento, pero con esfuerzos manuales. La capacidad de preparación de las empresas para los cambios legales es de 3.4 puntos, pero desciende a 2.9 puntos cuando se trata del uso de tecnología para estar al corriente con la actualización de la normativa.

“La lectura del eje apunta a un riesgo claro: sin procesos automatizados y soluciones tecnológicas especializadas, el cumplimiento depende en exceso del esfuerzo manual, lo que incrementa la carga operativa y eleva la exposición a errores. En ese escenario, Recursos Humanos enfrenta el desafío de traducir los cambios regulatorios en procesos claros, consistentes y sostenibles”, alerta el informe.

Ivonne Vargas destacó que la falta de automatización pone a Recursos Humanos en un estado frágil y “sobrecargado”, la ausencia de tecnología genera saturación en el área. “El cumplimiento lo estamos dejando en ese exceso de esfuerzo manual que nos lleva a una posición incómoda, como mayores errores”.

De las dimensiones analizadas, la mejor evaluada es la comunicación de la cultura y el compromiso interno (3.63 puntos de 5). Esto es un reflejo de la importancia que le da Recursos Humanos al sentido de pertenencia.

Pero aún dentro de esta dimensión, hay desafíos. El papel del liderazgo como embajador de la cultura tiene una calificación ligeramente menor (3.2 puntos). “El resultado apunta a una brecha entre lo que la organización comunica y lo que los equipos experimentan en la práctica cotidiana”, advierte el estudio.

People analytics, aspiración más que realidad

La encuesta de Sesame e isEasy revela que la digitalización en Capital Humano es común en procesos transaccionales, como la gestión de vacaciones u horarios, pero 63% reconoce que carece de herramientas de people analytics,

“Resolver trámites básicos es un primer paso, pero no es suficiente para construir una experiencia digital fluida y consistente a lo largo de toda la experiencia del colaborador”, indica la investigación.

El uso de herramientas de people analytics tiene una calificación de 2.2 puntos, la más baja del reporte. Eso significa que una buena parte de las decisiones de talento no se está tomando con análisis de datos.