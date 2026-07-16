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EU modificará la normativa sobre visas para estudiantes extranjeros y periodistas
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tomó medidas este jueves para modificar la normativa sobre visas para estudiantes extranjeros y periodistas, sustituyendo las estancias de duración indefinida que se estipulan actualmente, según un comunicado del Gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tomó medidas este jueves para modificar la normativa sobre visas para estudiantes extranjeros y periodistas, sustituyendo las estancias de duración indefinida que se estipulan actualmente, según un comunicado del Gobierno.
La nueva norma definitiva establecerá un plazo fijo para las visas F destinadas a estudiantes internacionales; las visas J que permiten a los participantes en programas de intercambio cultural trabajar en Estados Unidos; y las visas I para miembros de los medios de comunicación.
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Actualmente, dichas visas tienen una vigencia que se extiende mientras dure el programa o el empleo en Estados Unidos.
La medida está sujeta a una revisión por parte del Congreso estadounidense antes de que se pueda determinar una fecha de entrada en vigor, según indicó el Departamento en una publicación en el Registro Federal.
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