EU modificará la normativa sobre visas para estudiantes extranjeros y periodistas

El Departamento de Seguridad Nacional ⁠de Estados Unidos tomó medidas este jueves para modificar la ⁠normativa sobre visas ⁠para estudiantes extranjeros y periodistas, sustituyendo las estancias de duración indefinida que se estipulan actualmente, según un comunicado del Gobierno.

La nueva norma definitiva establecerá un plazo fijo para las visas F destinadas a estudiantes internacionales; las visas J que permiten a los participantes en programas de intercambio cultural trabajar en Estados Unidos; y las visas I para miembros de los medios de comunicación.

Actualmente, dichas visas tienen una vigencia ⁠que se extiende mientras dure ⁠el programa ⁠o el empleo en Estados ⁠Unidos.

La medida está sujeta a una revisión por parte del Congreso estadounidense antes de que se pueda determinar una fecha de entrada en vigor, según indicó el Departamento en una ⁠publicación en el Registro Federal.

INFORMACIÓN EN PROCESO...