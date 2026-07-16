Nike queda fuera de la final del Mundial 2026, que disputarán equipos vestidos por Adidas

El logotipo ⁠de Nike estará ausente en la final del Mundial.

La victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del miércoles acabó ⁠con las esperanzas del gigante estadounidense de la ropa deportiva de patrocinar a un equipo en el partido más importante del torneo el domingo.

En medio de una feroz batalla entre marcas, tanto dentro como fuera del campo, este resultado supone un impulso seguro a la visibilidad de su ⁠rival, Adidas, que viste a los dos finalistas: Argentina ⁠y España.

Adidas había patrocinado a un total de 14 selecciones nacionales en el torneo. Ninguno de los 12 equipos de Nike, incluidas las semifinalistas Inglaterra y Francia, logró asegurarse una plaza en la final.

Ambas empresas han realizado importantes inversiones en el torneo de fútbol, pero Nike ha dependido de él para impulsar sus ventas y su visibilidad, en un intento por enderezar el rumbo tras años de pérdida constante de cuota de mercado.

Ni siquiera el impulso de un Mundial parecía capaz de cambiar la trayectoria de Nike. La empresa de ropa deportiva señaló el mes pasado que la estrategia de reestructuración del director ejecutivo, Elliott Hill, se enfrentaba a obstáculos significativos, ya que la persistente debilidad en China y unas perspectivas cautelosas ensombrecían unos modestos resultados de ingresos en el cuarto trimestre, que superaron las previsiones.

Las acciones de la empresa han perdido casi un tercio de su valor este año, a medida que los inversionistas se impacientan con los avances de Hill.

"Hay cuestiones más importantes, como la innovación en el calzado, el control de las existencias y la estabilización de las ventas y los márgenes en China", afirmó el analista de Morningstar David Swartz. "Adidas ha recibido más publicidad, pero así son las cosas".

Un portavoz de Nike señaló que la empresa siempre quiere que sus deportistas y sus socios de las federaciones lleguen lo más lejos posible, pero que "nuestra visión del fútbol nunca ha estado ligada a un único momento".

Adidas calificó la final del Mundial como un "momento de orgullo" para la empresa, aunque se negó a revelar sus previsiones de ventas.

Un impulso descomunal para Adidas

Además de sus patrocinios a selecciones nacionales, Nike presentó dos nuevos modelos de botas de fútbol Mercurial antes del Mundial, se asoció con diseñadores locales de ropa urbana y renovó su gama de productos de fútbol en más de 5,000 tiendas Nike y mayoristas de todo el mundo.

Su campaña para ⁠el Mundial "Rip the Script", basada en un video en el que aparecen iconos del ⁠fútbol y famosos —desde el delantero francés Kylian Mbappé hasta la ⁠estrella de los reality shows Kim Kardashian—, acumuló 1,500 millones de visualizaciones durante la primera semana del torneo, según Nike. Al inicio del Mundial, las equipaciones de ⁠las selecciones nacionales se habían vendido 2.5 veces más que en el mismo periodo durante el Mundial de Qatar de 2022.

Sin embargo, Adidas, patrocinador oficial del Mundial, es el "claro ganador" en el mercado del calzado y la ropa deportiva, según Drake MacFarlane, analista de investigación de M Science.

El mayor impulso en Estados Unidos y Europa ayudó a la marca a ganar cuota de mercado a Nike en el segundo trimestre, señaló. La demanda generada por el Mundial ha supuesto un impulso, pero la mejora de Adidas va más allá del evento, mientras que Nike sigue enfrentándose a presiones en Europa.

La cuota de mercado de Adidas en el sector del calzado ascendió al 19.2% en junio, frente al 16.0% del ⁠año anterior, mientras que Nike siguió perdiendo cuota, según datos de M Science.

En abril, los directivos de Adidas afirmaron que la empresa había registrado unos 250 millones de euros (292 millones de dólares) en pedidos de productos relacionados con el Mundial durante el primer trimestre y que esperaban una cifra similar en el trimestre actual.