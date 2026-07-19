Chinos invierten en mercado local

Las gestoras de capital estatales chinas China Reform Holdings (CRHC) y China Chengtong Holdings anunciaron nuevas compras de acciones chinas, en comunicados diferentes, tras una fuerte caída en el mercado bursátil del país.

CRHC indicó que las entidades dependientes de su división de inversiones, destinaron más de 50,000 millones de yuanes (7,380 millones de dólares) procedentes de líneas especiales de re préstamo y fondos de contrapartida a la recompra de acciones y al aumento de participaciones, para contribuir a la estabilización de los mercados.

“CRHC sigue confiando en las perspectivas de los mercados de capitales chinos y seguirá utilizando el programa de représtamo, junto con sus propios fondos, para aumentar sus participaciones en acciones de empresas estatales administradas a nivel central”, indicó en un comunicado.

China Chengtong Holdings se comprometió el domingo, afirmando que compró acciones chinas por valor de casi 10,000 millones de yuanes y que seguirá adquiriendo valores de empresas estatales centrales y del sector tecnológico, así como fondos cotizados (ETF).

La empresa afirmó que “sigue teniendo plena confianza en las perspectivas de la economía y los mercados de capitales de China (...) y se compromete a hacer todo lo posible para mantener el funcionamiento estable del mercado de capitales".

Los anuncios se produjeron después de que las acciones chinas se desplomaran en medio de una liquidación a nivel mundial de valores relacionados con la inteligencia artificial. En China, el STAR Market, donde cotizan muchas de las principales empresas de semiconductores, bajaron cerca de un 25% desde su máximo del 1 de julio, lo que supone una pérdida de más de 4 billones de yuanes en capitalización bursátil.