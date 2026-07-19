Wall Street cerró a la baja por ola de ventas en sector de chips

Wall Street amplió su caída el viernes, cuando el retroceso de las acciones relacionadas con el auge de la inteligencia artificial —que ha impulsado gran parte de las subidas registradas en lo que va del año— se tradujo en un sentimiento generalizado de aversión al riesgo.

El promedio industrial Dow Jones perdió 0.77% a 52,146.42 puntos, el S&P 500 bajó 1.01% a 76,457.69 unidades y el Nasdaq Composite descendió 1.40% a 25,520.24 enteros.

Las acciones del sector de los semiconductores, que han marcado la tendencia del mercado en general en las últimas sesiones, lideraron inicialmente la ola de ventas, que se fue extendiendo a medida que avanzaba la sesión.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja ese día y registraron pérdidas semanales. El Dow cayó 0.93%, el S&P 500 perdió 1.55% y el Nasdaq cayó 2.90% en la semana.

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia registró su mayor caída semanal en más de un año y se ha desplomado casi un 18 % en lo que va de julio. Aun así, el índice sigue acumulando una subida de alrededor del 65% en lo que va del año, frente a la ganancia de casi el 9% del S&P 500 en el mismo periodo.

Algunos inversionistas del sector de la inteligencia artificial han comenzado a prepararse para una desaceleración del auge del gasto, que ronda el billón de dólares, y algunos gestores activos ya están reduciendo su exposición, según un análisis de Reuters.

Entre los principales sectores del S&P 500, los valores energéticos fueron los que más subieron, beneficiándose del repunte de los precios del crudo ante los indicios de una escalada de las hostilidades en la guerra de Irán.

Primera semana al alza

Los índices bursátiles de México lograron conservar al cierre del viernes el tono positivo de las primeras horas, pese a la incertidumbre global por Medio Oriente y al arranque de la temporada de reportes trimestrales locales.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.42% a 66,634.23 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.47% a 1,342.30 enteros.

Los indicadores, que en las dos sesiones pasadas desecharon ganancias matutinas, presentaron su primera alza en tres días. Además, con el desempeño del viernes lograron una semana de tenues alzas, lo que la convirtió en la primera positiva de las últimas cinco.

El mercado incorporó que la constructora de vivienda Vinte aumentó sus ingresos y flujo de operación en el segundo trimestre pese a escriturar menos casas. La compañía perdió 0.2% el viernes.

La petrolera Vista Energy duplicó sus resultados con base en mayores precios internacionales del crudo, la incorporación de activos de la petrolera noruega Equinor y un incremento en su producción. La energética ganó 2.9% en la jornada.

Trascendió que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostuvo una reunión con integrantes de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con miras a la próxima ronda de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la revisión del tratado comercial de América del Norte (T-MEC).