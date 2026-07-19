[GALERÍA] “La Furia Roja” feliz por ganar el Mundial 2026; “La Albiceleste” triste por ser subcampeón

España venció el domingo 1-0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa del Mundo con gol de Ferran Torres , en un partido en el que el ganador dominó de inicio a fin y que puso fin al sueño de la "albiceleste" de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

"La Furia Roja" levanta la Copa del Mundo tras coronarse campeones del Mundial 2026.Foto: Reuters

Vista general durante la entrega del trofeo de la Copa Mundial.Foto: Reuters

Pau Cubarsi, de España, recibe el premio FIFA al Jugador Joven en el podio de manos del gobernador del Fondo de Inversión Pública, Yasir Al-RumayyanFoto: Reuters

David Raya, de España, corta la red de la portería con tijeras mientras cuelga del travesaño tras la entrega del trofeo.Foto: Reuters

Pedri, de España, besa el trofeo de la Copa Mundial tras ganar el título.Foto: Reuters

El seleccionador español Luis De La Fuente levanta el trofeo de la Copa Mundial junto a sus compañeros mientras celebran la victoria.Foto: Reuters

Alex Grimaldo levanta la Copa del Mundo 2026.Foto: Reuters

El presidente de EU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregan el trofeo de la Copa Mundial a Rodri de España mientras celebra la victoria con sus compañeros de equipo.Foto: Reuters

Un aficionado español ondea una bandera nacional mientras los seguidores se reúnen en Times Square después de que España ganara la final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina.Foto: Reuters

Lamine Yamal, de España, celebra en el podio con el trofeo de la Copa Mundial.Foto: Reuters

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri is handed the trophy by FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump after winning the World Cup REUTERS/Kai PfaffenbachREUTERS

Rodri, de España, recibe el Balón de Oro de manos de la presidenta de México, Claudia SheinbaumFoto: Reuters

Ferran Torres y Nico Williams, los hérores de España que dieron la victoria a La Furia Roja para conqistar la Copa del Mundo 2026.Foto: Reuters

Ferran Torres.Foto: Reuters

LA TRISTEZA "ALBICELESTE"

Mikel Merino, de España, celebra el primer gol, anotado por Ferran Torres, mientras Emiliano Martínez, de Argentina , luce abatido.Foto: Reuters

Lionel Messi, de Argentina, con la medalla de subcampeón, con expresión abatida tras el partido.Foto: Reuters

Lionel Messi de Argentina y sus compañeros de equipo después del partido tras perder la final de la Copa Mundial.Foto: Reuters

Facundo Medina, de Argentina, luce abatido tras perder la final de la Copa Mundial.Foto: Reuters

Los jugadores argentinos lucen abatidos tras perder la final de la Copa Mundial.Foto: Reuters

Selección Argentina se despide triste del Estadio New York - New Jersey.Foto: Reuters